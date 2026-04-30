Pogledajte sliku i izaberite limun koji vam najviše privlači pažnju.

Ne razmišljajte previše - neka vas vodi prvi utisak.

Savršen, jarkožuti limun

Šta vam zagorčava život: preterani zahtevi prema sebi.

Navikli ste da održavate visok nivo. Da radite stvari „kako treba“, „na pravi način“, „na najbolji način“.

Kako se manifestuje:

teškoće sa opuštanjem

stalni osećaj da su stvari mogle biti urađene bolje

nezadovoljstvo čak i dobrim rezultatom

Ono što se zapravo dešava jeste da ne živite u stvarnosti, već u iščekivanju ideala.

Mini-korak: Dajte sebi dozvolu da uradite nešto „dovoljno dobro“ umesto savršeno.

Limun sa mrljama i neravnom korom

Šta vam zagorčava život: fokusiranje na vaše nedostatke.

Primećujete šta nije u redu – u vama, u ljudima, u situaciji.

Kako se manifestuje:

pažnja je usmerena na greške

teško je biti srećan

često se javlja iritacija

Ono što se zapravo dešava jeste da se automatski fokusirate na negativno.

Mini-korak: U svakoj situaciji pronađite jednu stvar koja je „normalna“ ili čak dobra.

Presečen limun

Šta vam zagorčava život: otvoreni emocionalni rezovi.

Niste se u potpunosti oslobodili situacije, razgovora ili osobe. I to nastavlja da utiče na vas.

Kako se manifestuje:

povratak starim mislima

unutrašnji dijalozi

osećaj „nezatvorenosti“

Ono što se zapravo dešava jeste da deo vaše pažnje živi u prošlosti.

Mini-korak: Formulišite u jednoj rečenici: „Šta tačno još uvek nisam pustila“.

Suvi, naborani limun

Šta vam zagorčava život: nagomilani umor.

Dugo ste to vukli, držali se, snalazili – a onda je resurs postepeno ponestao.

Kako se manifestuje:

nemate energije

sitnice vas iritiraju

sve je teže nego pre

Ono što se zapravo dešava jeste da to nije „lenjost“, već preopterećenje.

Mini-korak: Uklonite jednu obavezu u narednih 24 sata, i to bez nadoknade.

Limun sa listom

Šta vam zagorčava život: nepostojanje granica.

Prilagođavate se okolnostima i ljudima – ponekad previše.

Kako se manifestuje:

teškoća da kažete „ne“

preuzimate previše obaveza

osećaj da „vas mnogo koriste“

Ono što se zapravo dešava jeste da gubite formu dok pokušavate da svima bude udobno.

Mini-korak: Navedite jednu granicu – „ovo ne funkcioniše za mene“ – mirno i bez objašnjenja.