Pogledajte sliku i izaberite limun koji vam najviše privlači pažnju.
Ne razmišljajte previše - neka vas vodi prvi utisak.
Savršen, jarkožuti limun
Šta vam zagorčava život: preterani zahtevi prema sebi.
Navikli ste da održavate visok nivo. Da radite stvari „kako treba“, „na pravi način“, „na najbolji način“.
Kako se manifestuje:
teškoće sa opuštanjem
stalni osećaj da su stvari mogle biti urađene bolje
nezadovoljstvo čak i dobrim rezultatom
Ono što se zapravo dešava jeste da ne živite u stvarnosti, već u iščekivanju ideala.
Mini-korak: Dajte sebi dozvolu da uradite nešto „dovoljno dobro“ umesto savršeno.
Limun sa mrljama i neravnom korom
Šta vam zagorčava život: fokusiranje na vaše nedostatke.
Primećujete šta nije u redu – u vama, u ljudima, u situaciji.
Kako se manifestuje:
pažnja je usmerena na greške
teško je biti srećan
često se javlja iritacija
Ono što se zapravo dešava jeste da se automatski fokusirate na negativno.
Mini-korak: U svakoj situaciji pronađite jednu stvar koja je „normalna“ ili čak dobra.
Presečen limun
Šta vam zagorčava život: otvoreni emocionalni rezovi.
Niste se u potpunosti oslobodili situacije, razgovora ili osobe. I to nastavlja da utiče na vas.
Kako se manifestuje:
povratak starim mislima
unutrašnji dijalozi
osećaj „nezatvorenosti“
Ono što se zapravo dešava jeste da deo vaše pažnje živi u prošlosti.
Mini-korak: Formulišite u jednoj rečenici: „Šta tačno još uvek nisam pustila“.
Suvi, naborani limun
Šta vam zagorčava život: nagomilani umor.
Dugo ste to vukli, držali se, snalazili – a onda je resurs postepeno ponestao.
Kako se manifestuje:
nemate energije
sitnice vas iritiraju
sve je teže nego pre
Ono što se zapravo dešava jeste da to nije „lenjost“, već preopterećenje.
Mini-korak: Uklonite jednu obavezu u narednih 24 sata, i to bez nadoknade.
Limun sa listom
Šta vam zagorčava život: nepostojanje granica.
Prilagođavate se okolnostima i ljudima – ponekad previše.
Kako se manifestuje:
teškoća da kažete „ne“
preuzimate previše obaveza
osećaj da „vas mnogo koriste“
Ono što se zapravo dešava jeste da gubite formu dok pokušavate da svima bude udobno.
Mini-korak: Navedite jednu granicu – „ovo ne funkcioniše za mene“ – mirno i bez objašnjenja.