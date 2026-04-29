Bivša zvezda rijaliti programa "Love Is Blind- Argentina", Santjago Martinez, osuđen je na 15 godina zatvora nakon što je pokušao da ubije svoju bivšu suprugu Emili Seko, koju je upoznao upravo u ovom formatu.

Presuda je izrečena u martu, a kako prenose argentinski mediji, njih dvoje su se upoznali 2024. godine, zaljubili se bez prethodnog viđenja, verili i potom venčali na građanskoj ceremoniji.

Planirali su i crkveno venčanje, ali je Emili u februaru 2025. odlučila da prekine vezu, tvrdeći da ju je fizički zlostavljao i da joj je naneo povrede, uključujući modricu na oku.

Protiv njega su podignute optužbe za pokušaj ubistva, višestruko nasilje i protivpravno lišavanje slobode, nakon čega je i osuđen.

Ona je u međuvremenu dobila zabranu prilaska, dok je Santjago uklonjen iz daljeg učešća u rijalitiju.

Otkrila uznemirujuće detalje nasilja

U emotivnom intervjuu, opisala je traumatične trenutke koje je preživela, navodeći da ju je davio i pokušao da uguši jastukom, kao i da joj nije dozvoljavao da napusti prostor.

Na kraju je uspela da pobegne i prijavi slučaj policiji.

- Pokušao je da me ubije - ponavljala je tokom razgovora.

"Moj život počinje iznova"

Na društvenim mrežama zahvalila se porodici i bliskim ljudima na podršci tokom najtežih dana, ističući da, iako trauma ostaje, oseća da je njen glas konačno saslušan i da započinje novi život.

- Bilo je dana punih straha i osećaja izgubljenosti, ali nisam odustala. Danas sam jača, svesnija i neizmerno zahvalna. Moj život počinje iznova - poručila je.

Govoreći o trenutku izricanja presude, priznala je da je zaplakala od olakšanja.

- Telo mi se treslo. Imala sam osećaj kao da sam skinula ogroman teret sa leđa. Konačno ću moći da spavam i nastavim sa životom, da uživam u njemu za koji sam se borila - priznala je ona.

Sa druge strane, Martinez je tokom suđenja negirao da je pokušao ubistvo.

U objavi na Instagramu, koju je kasnije obrisao, naveo je da ne opravdava nasilje i da preuzima odgovornost za svoje postupke, ali je odbacio optužbe da je imao nameru da ubije bivšu suprugu.