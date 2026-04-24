Iako deluje kao sitnica, pravilno parkiranje može sprečiti kvarove i neželjene situacije.

Dok jedni nikada ne ostavljaju automobil bez ručne kočnice, čak i na ravnom, drugi se oslanjaju samo na brzinu ili položaj „P“. Istina je da je najbezbednije kombinovati obe metode.

Kako pravilno parkirati auto sa manuelnim menjačem

Ako vozite automobil sa ručnim menjačem, pravilo je jasno: uvek koristite i ručnu kočnicu i brzinu.

Na ravnom: ubacite u prvu brzinu

Na nizbrdici: koristite rikverc

Uvek aktivirajte ručnu kočnicu

Ovakav način parkiranja pruža dodatnu sigurnost jer, ako jedan sistem zakaže, drugi sprečava pomeranje vozila.

Čak i kada vam se čini da je teren potpuno ravan, blagi nagib može biti dovoljan da se automobil pokrene. Zato ručna kočnica treba da postane navika.

Kako parkirati auto sa automatskim menjačem

Kod automatskog menjača mnogi vozači prave grešku i oslanjaju se samo na položaj „P“. Iako vozilo ostaje na mestu, time se opterećuje parkirni mehanizam u menjaču.

Ispravan postupak parkiranja:

Držite nožnu kočnicu Aktivirajte ručnu kočnicu Prebacite menjač u „P“

Na ovaj način težina vozila ne opterećuje menjač, već kočioni sistem.

Najčešće greške prilikom parkiranja

Veliki broj vozača radi sledeće:

prvo ubaci u brzinu ili „P“

pusti kočnicu

tek onda aktivira ručnu kočnicu

Ovo je pogrešno jer se vozilo već oslanja na menjač, čime se povećava njegovo habanje.

Pravilno je:

držite kočnicu → aktivirajte ručnu → pustite kočnicu

Ovaj redosled značajno smanjuje opterećenje na vozilu.

Električna ručna kočnica – da li važe ista pravila?

Kod novijih automobila sa električnom parkirnom kočnicom princip je isti. Bez obzira da li koristite dugme ili klasičnu ručicu, cilj je dodatna sigurnost i zaštita mehanike.

Ručna kočnica nije opcija „za svaki slučaj“, već ključan deo pravilnog parkiranja automobila. Njeno korišćenje povećava bezbednost i produžava vek trajanja vozila.

Usvajanje pravilnih navika pri parkiranju može vam uštedeti novac i sprečiti nepotrebne kvarove na duže staze.