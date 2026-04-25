Velika tragedija dogodila se u Sutomoru u Crnoj Gori kada je poginulo dete staro svega tri godine. Detalji ove nesreće rastužili su ceo region.

Kako saznajemo, nesreća se dogodila u četvrtak uveče oko 21 sat, u Sutomoru, kada je nastradalo dete rođeno 2022. godine, koje je istrčalo na magistralu nakon što se prilikom izlaska iz autobusa otrglo majci iz ruku, a zatim ga je udario automobl.

- Dete je istrčalo pravo na put, majka nije uspela da stigne na vreme i pokosilo ga je vozilo. Na lice mesta došla je ekipa Hitne pomoći, ali nažalost nisu mogli ništa da učine. Dete je od zadobijenih povreda preminulo na licu mesta. Lekari su mogli samo da konstatuju smrt devojčice - navodi izvor blizak istrazi.

Zbog uviđaja i intervencije nadležnih službi, saobraćaj na magistralnom putu Sutomore - Petrovac bio je blokiran.

Utvrđuju se okolnosti tragedije.

BONUS VIDEO