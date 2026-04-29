Napad nožem u severnom delu Londona okarakterisan je kao teroristički čin, nakon što je muškarac sa istorijom nasilnog ponašanja i mentalnih problema ranio dvojicu pripadnika jevrejske zajednice u naselju Golders Grin.

Prema informacijama policije, incident se dogodio u ulici Hajfild avenija, gde su povređeni muškarci starosti 76 i 34 godine. Obojica su hospitalizovana i nalaze se u stabilnom stanju.

Komesar londonske policije Mark Rouli izjavio je da su policajci, koji su prvi stigli na lice mesta, verovali da napadač poseduje eksplozivnu napravu, zbog čega su reagovali izuzetno oprezno i odlučno.

- Policajci su pokazali izuzetnu hrabrost. Iako nisu bili naoružani, uspeli su da savladaju osumnjičenog koristeći elektrošoker – rekao je Rouli.

Šef britanske protivterorističke policije Lorens Tejlor potvrdio je da je slučaj zvanično klasifikovan kao terorizam, uz napomenu da se ispituje da li je napad bio motivisan mržnjom prema jevrejskoj zajednici.

Mediji navode da se na društvenim mrežama pojavio snimak incidenta, čija autentičnost još nije potvrđena, a koji navodno prikazuje trenutak napada na autobuskoj stanici, što dodatno pojačava sumnje na ciljani napad.

Britanska ministarka unutrašnjih poslova Šabana Mahmud poručila je da će država učiniti sve kako bi zaštitila bezbednost građana, posebno pripadnika ugroženih zajednica.

Zbog ozbiljnosti situacije zakazan je i hitan sastanak kriznog tela KOBRA, koje se okuplja u vanrednim bezbednosnim okolnostima.