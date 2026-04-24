Dok jedni nikada ne ostavljaju automobil bez ručne kočnice, čak ni na ravnom, drugi se oslanjaju samo na brzinu ili položaj „P“. Istina je negde između — ali bliže prvoj grupi nego što mnogi misle.
Na prvi pogled deluje kao sitnica, ali način na koji parkirate vozilo utiče i na bezbednost i na dugovečnost mehanike.
Kod manuelnog menjača dileme praktično nema
Ako vozite automobil sa ručnim menjačem, pravilo je jednostavno: koristite i ručnu kočnicu i brzinu.
Najčešće se na ravnom ostavlja u prvoj brzini, dok se na nizbrdici često koristi rikverc. Poenta je da imate dvostruku zaštitu — ako jedan sistem popusti, drugi drži vozilo na mestu.
Čak i kada teren deluje potpuno ravan, blagi nagib može biti dovoljan da automobil krene. Zato se preporučuje da ručna kočnica postane navika, a ne stvar procene.
Šta je sa automatskim menjačem?
Kod automatika mnogi misle da je dovoljno ubaciti u „P“ i završiti posao. Iako će vozilo ostati na mestu, tada opterećenje preuzima parkirni mehanizam u menjaču.
Bolji način je sledeći:
držite nožnu kočnicu, aktivirajte ručnu kočnicu, pa tek onda prebacite u „P“
Tako se težina vozila raspoređuje pravilnije, a menjač se manje opterećuje.
Najčešća greška vozača
Veliki broj ljudi radi obrnut redosled: prvo ubace u brzinu ili „P“, puste kočnicu, pa tek onda povuku ručnu.
U tom trenutku automobil se već „naslonio“ na menjač, pa ručna kočnica više nema glavnu ulogu.
Ispravno je:
držite kočnicu → aktivirate ručnu → pustite kočnicu
Jednostavan detalj, ali pravi veliku razliku.
A noviji automobili?
Kod vozila sa električnom parkirnom kočnicom sve izgleda modernije — ali princip je isti. Bez obzira da li povlačite ručicu ili pritiskate dugme, cilj je dodatna sigurnost i rasterećenje mehanike.
Ručna kočnica nije tu „za svaki slučaj“ — ona je deo pravilnog parkiranja.
Možda automobil neće krenuti bez nje, ali njeno korišćenje znači veću sigurnost i manje opterećenje za vozilo na duže staze.
