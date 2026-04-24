Dok jedni nikada ne ostavljaju automobil bez ručne kočnice, čak ni na ravnom, drugi se oslanjaju samo na brzinu ili položaj „P“. Istina je negde između — ali bliže prvoj grupi nego što mnogi misle.

Na prvi pogled deluje kao sitnica, ali način na koji parkirate vozilo utiče i na bezbednost i na dugovečnost mehanike.

Kod manuelnog menjača dileme praktično nema

Ako vozite automobil sa ručnim menjačem, pravilo je jednostavno: koristite i ručnu kočnicu i brzinu.

Najčešće se na ravnom ostavlja u prvoj brzini, dok se na nizbrdici često koristi rikverc. Poenta je da imate dvostruku zaštitu — ako jedan sistem popusti, drugi drži vozilo na mestu.

Čak i kada teren deluje potpuno ravan, blagi nagib može biti dovoljan da automobil krene. Zato se preporučuje da ručna kočnica postane navika, a ne stvar procene.

Šta je sa automatskim menjačem?

Kod automatika mnogi misle da je dovoljno ubaciti u „P“ i završiti posao. Iako će vozilo ostati na mestu, tada opterećenje preuzima parkirni mehanizam u menjaču.

Bolji način je sledeći:

držite nožnu kočnicu, aktivirajte ručnu kočnicu, pa tek onda prebacite u „P“

Tako se težina vozila raspoređuje pravilnije, a menjač se manje opterećuje.

Najčešća greška vozača



Veliki broj ljudi radi obrnut redosled: prvo ubace u brzinu ili „P“, puste kočnicu, pa tek onda povuku ručnu.

U tom trenutku automobil se već „naslonio“ na menjač, pa ručna kočnica više nema glavnu ulogu.

Ispravno je:

držite kočnicu → aktivirate ručnu → pustite kočnicu

Jednostavan detalj, ali pravi veliku razliku.

A noviji automobili?

Kod vozila sa električnom parkirnom kočnicom sve izgleda modernije — ali princip je isti. Bez obzira da li povlačite ručicu ili pritiskate dugme, cilj je dodatna sigurnost i rasterećenje mehanike.

Ručna kočnica nije tu „za svaki slučaj“ — ona je deo pravilnog parkiranja.

Možda automobil neće krenuti bez nje, ali njeno korišćenje znači veću sigurnost i manje opterećenje za vozilo na duže staze.