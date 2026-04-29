Jedna žena je u radnji polovne robe primetila ono što je smatrala pravom Hermès torbom i nije mogla da veruje svojoj sreći – bila je bačena u kutiju sa jeftinom robom jer je niko ranije nije želeo da kupi.

Na Reddit temi “Thrift Store Hauls”, objasnila je da ju je pronašla u autlet prodavnici, koja predstavlja poslednju destinaciju za neprodate stvari iz klasičnih Goodwill radnji.

Tamo se roba baca u velike pokretne kontejnere (kutije), a kupci “kopaju” da bi pronašli vredne stvari i plaćaju po težini, a ne po komadu.

Ona je podelila fotografiju torbe za koju je mislila da je autentična Hermès torba u senf-smeđoj nijansi, piše Mirror.

Jedan korisnik joj je savetovao: “Odnesi je u Hermès butik. Ako je original, možeš je poslati u Hermès spa, gde je mogu očistiti i obnoviti. To će ujedno poslužiti i kao provera autentičnosti jer oni ne rade na kopijama.”

Dodali su da bi to bio “sledeći korak”, ali neko je upozorio: “Međutim, verovatno će je samo odbaciti ako se ispostavi da je falsifikat, bez dodatnih pitanja.”

Drugi su pisali: “Ovo. Biće to rizik. Ili ćeš dobiti vraćenu, obnovljenu torbu, ili ćeš ostati praznih ruku. Ne verujem ni da će zaposleni u Hermès butiku potvrditi autentičnost jer to nije u njihovoj nadležnosti.”

Neki su savetovali: “Potraži utisnut žig u materijalu – to je kao pečat – i obično je na diskretnom mestu. Hermès to radi još od 30-ih ili 40-ih godina; sve originalne torbe ga imaju i on sadrži informacije o proizvodnji.”

Autorka objave je odgovorila: “Proverila sam svuda, možda je žig izbledeo ili se izbrisao s vremenom, ili je možda falsifikat. Moram da saznam.”

Jedan komentar je zaključio: “Ako je ovo original, to je - dobitak života!”