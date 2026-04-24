Mnogi vozači imaju naviku da odlažu sipanje goriva do poslednjeg trenutka, oslanjajući se na procenu da će „izdržati još nekoliko kilometara“. Iako ova praksa na prvi pogled deluje bezopasno i često prođe bez problema, u realnosti može biti rizičnija nego što se čini.

Lampica za gorivo nije tu kao običan indikator, već kao poslednje upozorenje da je nivo goriva kritično nizak i da je vreme za reakciju.

Ostanak bez goriva u nezgodnom trenutku

Najdirektnija posledica vožnje „na rezervi“ jeste situacija u kojoj vozilo jednostavno ostane bez goriva. To se često ne dešava u idealnim uslovima, već na autoputu, u nepoznatom delu grada ili na lokaciji gde nema benzinske pumpe u blizini.

Dodatni problem je što pokazivač nivoa goriva nije uvek precizan. Na njegov rad utiču nagib puta, način vožnje i konstrukcija samog vozila, pa procena preostalog dometa može lako da zavara vozača.

Rizik od skupih kvarova

Vožnja sa minimalnom količinom goriva može negativno uticati na pumpu i sistem ubrizgavanja. Kod modernih motora, posebno dizel, gorivo ima važnu ulogu ne samo u sagorevanju, već i u hlađenju i podmazivanju određenih komponenti.

Kada nivo padne prenisko, u sistem može ući vazduh, što otežava ili potpuno onemogućava pokretanje vozila bez stručne intervencije. Kod benzinskih motora, rad pumpe „na suvo“ povećava rizik od njenog habanja i kvarova, što može dovesti do skupih popravki.

Pregrevanje i taloženje nečistoća

Još jedan problem koji se često zanemaruje jeste pregrevanje pumpe za gorivo. Pošto gorivo pomaže u njenom hlađenju, njegov nedostatak može ubrzati trošenje i dovesti do kvara.

Pored toga, u rezervoaru se vremenom talože sitne nečistoće i sedimenti. Kada je nivo goriva nizak, pumpa može povući te čestice u sistem, što dovodi do zapušavanja filtera i vodova. Posledica toga može biti slabiji rad motora, trzanje, gubitak snage ili čak gašenje vozila tokom vožnje.

Vožnja na rezervi možda deluje kao bezazlena ušteda vremena, ali u praksi nosi više rizika nego koristi. Redovno dopunjavanje rezervoara ne samo da povećava sigurnost u vožnji, već i štiti ključne delove sistema goriva od oštećenja i nepotrebnih troškova.