Ruski predsednik Vladimir Putin poručio je američkom predsedniku Donaldu Trampu da je spreman da proglasi privremeni prekid vatre u Ukrajini tokom obeležavanja Dana pobede, potvrdio je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov.

Kako prenosi TASS, Putin je u telefonskom razgovoru obavestio Trampa o ovoj inicijativi, naglašavajući spremnost za kratkotrajno zatišje u vreme važnog državnog praznika.

- Vladimir Putin je obavestio svog američkog kolegu o spremnosti da proglasi prekid vatre tokom proslave Dana pobede – rekao je Ušakov.

Prema njegovim rečima, američki predsednik je izrazio saglasnost sa predlogom ruskog lidera, što bi moglo da otvori prostor za smanjenje tenzija makar na kratko.

Dvojica lidera razgovarala su telefonom o aktuelnim globalnim temama, uključujući sukob u Ukrajini, ali i situaciju na Bliskom istoku.

Ovaj potez se tumači kao potencijalni signal za deeskalaciju, iako ostaje neizvesno da li će i druge strane u sukobu pristati na prekid borbi u tom periodu.