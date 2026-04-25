Predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski izjavio je da je Ukrajina spremna da vodi razgovore sa Rusijom u Azerbejdžanu.



Šef države je ovo objavio nakon razgovora sa predsednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim, prema informacijama Ukrinforma.

- Razgovarali smo i o mirovnim naporima. Veoma je važno za Ukrajinu da Rusija pronađe snagu da okonča ovaj nepravedni rat. Svakako veoma cenimo ulogu naših partnera u posredovanju u ovom procesu. Rekli smo predsedniku Azerbejdžana da smo spremni za trilateralne razgovore. Takve razgovore smo vodili u Turskoj, a takve razgovore smo vodili i sa našim američkim partnerima u Švajcarskoj - rekao je Zelenski.

On je naglasio da je Ukrajina spremna za predstojeće razgovore u Azerbejdžanu ako je Rusija spremna za diplomatiju.