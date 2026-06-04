Jedno od najčešće pogrešno korišćenih jeste dugme sa simbolom zakrivljene strelice unutar obrisa automobila, poznato kao funkcija recirkulacije vazduha.

Iako ga većina vozača povezuje sa klimom, stručnjaci upozoravaju da veliki broj ljudi ne koristi ovu opciju na pravilan način. Njena osnovna svrha je da spreči ulazak spoljnog vazduha u kabinu i omogući sistemu da koristi vazduh koji se već nalazi unutar vozila.

Kada se uključi recirkulacija, klima ili grejanje rade efikasnije jer ne moraju stalno da obrađuju novi vazduh koji dolazi spolja. Zbog toga se unutrašnjost vozila brže hladi tokom letnjih vrućina ili zagreva tokom hladnih zimskih dana.

Ova funkcija posebno je korisna kada prolazite kroz područja sa povećanim zagađenjem vazduha, kao što su tuneli, gradske gužve, industrijske zone ili mesta na kojima ima mnogo prašine i dima. U tim situacijama recirkulacija sprečava ulazak neprijatnih mirisa i štetnih čestica u kabinu.

Stručnjaci ističu da je recirkulacija idealna tokom veoma toplih dana. Umesto da klima uređaj stalno hladi vreli vazduh koji ulazi spolja, sistem koristi već rashlađen vazduh iz unutrašnjosti vozila, što ubrzava proces hlađenja i smanjuje opterećenje klima uređaja.

Međutim, postoje situacije kada ovu opciju treba isključiti. Najčešći problem javlja se tokom kišnog vremena ili kada u automobil uđu putnici sa mokrom odećom. Tada se u kabini povećava vlažnost vazduha, što može dovesti do zamagljivanja stakala.

Ako je recirkulacija uključena, vlaga ostaje zarobljena unutar vozila i problem se dodatno pogoršava. Zbog toga stručnjaci preporučuju da se u slučaju magljenja stakala funkcija odmah isključi kako bi svež vazduh spolja pomogao u uklanjanju vlage.

Još jedan razlog zbog kojeg recirkulacija ne bi trebalo da bude stalno uključena jeste kvalitet vazduha u kabini. Pošto putnici troše kiseonik i izdišu ugljen-dioksid, neophodno je povremeno pustiti svež vazduh kako bi se održao prijatan i zdrav ambijent tokom vožnje.

Pravilnim korišćenjem dugmeta za recirkulaciju vazduha možete brže rashladiti ili zagrejati automobil, smanjiti ulazak zagađivača i poboljšati udobnost tokom vožnje. Ipak, važno je znati kada ovu funkciju treba koristiti, a kada je isključiti kako biste izbegli zamagljena stakla i ustajao vazduh u kabini.