Redovna briga o tehničkom stanju može sprečiti ozbiljne kvarove i značajno smanjiti troškove popravki na duže staze.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da mnogi vozači nesvesno ponavljaju iste greške koje vremenom ubrzavaju habanje i oštećuju važne sisteme. Najčešće se radi o sitnim navikama koje deluju bezazleno, ali dugoročno prave velike i skupe probleme.

Sitni signali koje vozači ne smeju ignorisati

Jedna od najčešćih grešaka je zanemarivanje pojave rđe na vozilu. Iako na prvi pogled deluje nevažno, korozija se brzo širi ispod površine i može ozbiljno narušiti strukturu karoserije. Važno je reagovati čim se primete oštećenja na farbi ili prvi tragovi rđe.

Lampice upozorenja na instrument tabli nikada ne treba ignorisati — posebno ona koja ukazuje na nizak pritisak ulja. Takvi signali mogu biti upozorenje na ozbiljne probleme sa motorom, a nastavak vožnje bez reagovanja može dovesti do izuzetno skupih kvarova.

Vožnja sa premalim nivoom goriva takođe može biti rizična jer oštećuje pumpu i sistem za dovod goriva. Neobični zvukovi poput kucanja ili šumova tokom vožnje često su znak skrivenog mehaničkog problema koji zahteva hitnu proveru kod mehaničara.

Greške sa gumama koje vozači često prave

Nepravilno održavanje guma još je jedna česta greška, uključujući i prekomerno naduvavanje. Iako mnogi veruju da to smanjuje potrošnju goriva, posledice mogu biti ozbiljne — od slabije kontrole vozila do znatno dužeg kočenja, posebno na mokrim kolovozima.

Redovna provera pritiska u gumama i pravovremena zamena istrošenih guma spadaju među najvažnije mere preventivnog održavanja automobila.

Pogrešan izbor tečnosti može uništiti motor

Veliku pažnju treba obratiti i na izbor tečnosti u vozilu. Korišćenje pogrešnog antifriza, motornog ulja ili kočione tečnosti može dovesti do ozbiljnih oštećenja motora i drugih sistema. Proizvođači jasno propisuju odgovarajuće specifikacije za svaki model, pa svako odstupanje nosi rizik.

Problem predstavljaju i takozvane "univerzalne" tečnosti koje nisu uvek kompatibilne sa svim vozilima, posebno u modernim menjačima i sistemima servo upravljanja.

Navike koje mogu trajno oštetiti automobil

Isključivanje akumulatora radi provere alternatora nekada je bila uobičajena praksa, ali kod modernih automobila može izazvati oštećenje elektronskih sistema zbog naglih promena napona.

Pranje automobila deterdžentom za sudove još je jedna naizgled bezazlena greška koja može oštetiti zaštitni sloj laka i ubrzati propadanje boje. Sitne greške često imaju dugoročne i skupe posledice po izgled i zaštitu vozila.

Male navike, veliki kvarovi — kako zaštititi automobil

Stručnjaci naglašavaju da se većina ozbiljnih kvarova ne dešava iznenada, već kao posledica dugotrajnog zanemarivanja sitnih problema. Redovna provera ulja, korišćenje odgovarajućih tečnosti i održavanje guma u propisanom stanju mogu značajno produžiti vek trajanja automobila i uštedeti znatne iznose na popravkama.

Pravovremeno reagovanje na prve znakove problema često je razlika između sitne popravke i velikog troška. Dosledno održavanje i odgovorno ponašanje za volanom ostaju najvažniji faktori bezbednosti i dugovečnosti svakog vozila.