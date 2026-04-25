Upravo to se dogodilo britanskom paru koji je tokom boravka u Splitu otkrio nešto što im je bilo potpuno neobično – mogućnost da u kafiću jedu hranu kupljenu van lokala.

Burek iz pekare uz kafu u kafiću

Sara i Rajan, britanski digitalni nomadi koji putuju Evropom i dele svoja iskustva na društvenim mrežama, podelili su zanimljiv trenutak iz Splita.

Dok su poslednjeg jutra čekali autobus za Dubrovnik, seli su u kafić na kafu – ali su sa sobom poneli burek iz obližnje pekare.

Ono što ih je najviše iznenadilo jeste činjenica da im niko nije pravio problem zbog toga.

„Da li je ovo dozvoljeno samo u Hrvatskoj? Obično nije dopušteno unositi hranu spolja u kafiće, ali ovde to deluje potpuno normalno – i baš nam se sviđa“, napisali su uz video koji su objavili.

Zašto je ova praksa uobičajena

Sara je u snimku objasnila da su primetili kako mnogi kafići u Splitu nemaju sopstvenu ponudu hrane, što može biti razlog za opušteniji odnos prema gostima koji donose peciva iz pekare.

Ovakva praksa, iako nepisano pravilo, često se može videti u turističkim mestima na Jadranu.

Reakcije turista iz drugih zemalja

Njihova objava brzo je privukla pažnju i pokrenula diskusiju među korisnicima društvenih mreža.

Mnogi su podelili slična iskustva:

„I u Francuskoj je to dozvoljeno“

„U Sloveniji je to potpuno normalno“

„Mi smo isto uradili kod trajekta – uzeli pecivo iz pekare i pojeli ga u kafiću bez problema“

Balkan iz perspektive turista

Ovakvi detalji pokazuju koliko svakodnevne navike mogu biti drugačije iz ugla turista. Ono što je lokalnom stanovništvu uobičajeno, strancima često deluje neobično, ali upravo takva iskustva čine putovanja zanimljivijim.

Za Saru i Rajana, ovo je bio još jedan primer opuštene i gostoljubive atmosfere koju su doživeli tokom boravka na Balkanu.