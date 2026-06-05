Međutim, čim ste seli za volan, primetili ste da lampica motora i dalje svetli na instrument tabli. Prva pomisao većine vozača je da popravka nije uspela, ali stručnjaci kažu da situacija nije uvek tako jednostavna.

Kod savremenih automobila lampica "check engine" ne mora da se ugasi odmah nakon zamene neispravnog dela. Računar vozila mora ponovo da proveri da li je kvar zaista otklonjen, a taj proces može da traje nekoliko dana normalne vožnje.

Automobil prvo mora da potvrdi da problem više ne postoji

Sistem OBD II neprekidno prati rad motora, izduvnog sistema i drugih važnih komponenti. Kada registruje problem, beleži dijagnostički kod greške. Čak i nakon popravke, računar neće odmah zaključiti da je sve u redu, već mora kroz različite uslove vožnje da potvrdi da se kvar više ne pojavljuje.

To znači da vozilo često mora da prođe kroz takozvani ciklus vožnje koji uključuje hladan start, rad motora u mestu, ubrzavanje, vožnju konstantnom brzinom, usporavanje i dostizanje različitih radnih temperatura.

Zbog toga nije neobično da lampica ostane upaljena još neko vreme, iako je kvar uspešno otklonjen.

Brisanje grešaka ne rešava problem

Mnogi vozači veruju da će brisanje kodova greške automatski rešiti situaciju. Međutim, kada se kodovi izbrišu dijagnostičkim uređajem ili se akumulator odspoji, sistem se resetuje i mora ponovo da obavi sve interne provere.

Upravo zato se često savetuje nekoliko dana kombinovane gradske i vangradske vožnje pre nego što se proceni da li je popravka zaista bila uspešna.

Kada nema razloga za paniku?

Ako lampica stalno svetli, ali automobil radi normalno, ne gubi snagu, ne trza i nema neobičnih zvukova ili mirisa, moguće je da sistem jednostavno još proverava rezultate popravke.

U takvoj situaciji preporučuje se nekoliko uobičajenih vožnji i naknadna dijagnostika ukoliko lampica ne nestane.

Kada treba odmah reagovati?

Situacija je znatno ozbiljnija ako lampica motora treperi. To najčešće ukazuje na aktivan kvar koji može dovesti do oštećenja katalizatora ili samog motora.

Ako primetite treperenje lampice, uz gubitak snage, trzanje ili nepravilan rad motora, najbolje je što pre bezbedno zaustaviti vozilo i kontaktirati servis.

Stručnjaci upozoravaju i na još jednu čestu grešku. Kod greške često ukazuje na područje problema, ali ne mora nužno značiti da je upravo taj deo neispravan. Zato zamena delova "napamet" može dovesti do nepotrebnih troškova, dok pravi uzrok ostaje nerešen.

Najvažnije je ne ignorisati upozorenje na instrument tabli. Lampica motora možda ne znači odmah skup kvar, ali predstavlja signal da računar vozila još uvek registruje nešto što zahteva pažnju.