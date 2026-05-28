Kada temperature naglo porastu i stignu toplotni talasi, ljudi su spremni na razne trikove kako bi se rashladili.

Građani pokušavaju da rashlade i svoje domove i automobile, koji se zbog velikog broja stakala često pretvaraju u prave „rerne na točkovima“.

Prekrijte sedišta

Svaki automobil ima svoje izazove, jer sedišta mogu biti presvučena različitim materijalima, poput tkanine ili kože. Tokom ekstremnih vrućina, kožna sedišta postaju gotovo nepodnošljivo vrela zbog prirodne sposobnosti kože da upija toplotu.

Pošto koža ne „diše“ kao tkanina, toplota se zadržava i brzo prenosi na kožu, stvarajući neprijatan osećaj pečenja ili lepljenja. Upravo zbog toga mnogi vozači prekrivaju sedišta jaknama, ćebadima ili peškirima kada parkiraju automobil.

Metodu preporučuju stručnjaci

Ovu metodu u Engleskoj preporučuje čak i RAC (Royal Automobile Club), koji navodi da će tako sprečiti da se sedišta „pretvore u usijanu ploču“.

Jedan stručnjak objasnio je:

„Prekrijte sedišta ćebetom ili jaknom. Ako vaš automobil ima kožna sedišta, letnje sunce će ih vrlo brzo pretvoriti u vrelu površinu.Održavajte ih hladnim tako što ćete ih prekriti, naročito ako morate da parkirate na direktnom suncu.“

Jedna žena koja je odrasla u Arizoni, američkoj saveznoj državi poznatoj po jakom suncu i ekstremno toplim letima, potvrdila je na TikToku koliko ovaj trik zaista funkcioniše.

„Nema goreg osećaja nego kada vam zadnja strana nogu izgori od vrelog sedišta u autu. Zato uvek držim navlaku za sedište u automobilu“, rekla je ona, prenosi Express.