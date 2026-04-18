Vožnja električnog automobila trenutno je znatno jeftinija od vožnje benzinaca i dizelaša, pokazuje nova analiza nemačkog portala Verivox, koju prenosi „Der Spiegel“.

Prema podacima za mart 2026. godine, prosečna cena električne energije za domaćinstva u Nemačkoj iznosila je 31,2 centa po kWh. To znači da električni automobil sa prosečnom potrošnjom od 16,9 kWh na 100 km, pri mesečnoj vožnji od 1.000 kilometara, troši oko 53 evra.

Za istu kilometražu, automobil sa benzinskim motorom koštao bi oko 160 evra, dok bi dizel vozilo zahtevalo približno 113 evra za gorivo.

To praktično znači da je električni automobil jeftiniji za oko 67% u odnosu na benzinac i 53% u odnosu na dizel, piše „Revija HAK“.

Glavni razlog za ovu razliku je rast cena goriva, koje su zbog geopolitičkih tenzija u Nemačkoj premašile 2,2 evra po litru benzina i 2,4 evra po litru dizela.

Ipak, stručnjaci naglašavaju da se najveće uštede ostvaruju isključivo ako se vozilo puni kod kuće, jer su javne punionice često znatno skuplje od kućne struje.

Ako cene goriva nastave da rastu, razlika u troškovima mogla bi dodatno da se poveća u narednim mesecima, što bi dodatno išlo u prilog električnim vozilima.