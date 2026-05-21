Savremene veš mašine nude veliki broj programa i opcija, ali stručnjaci upozoravaju da pogrešan izbor režima pranja može značajno povećati potrošnju električne energije. Iako mnogi i dalje veruju da su visoke temperature garancija boljeg pranja, u praksi one često donose samo veće račune.

Osim što troše više struje, česta upotreba pogrešnih programa može uticati i na trajnost odeće – vlakna se brže oštećuju, boje blede, a materijali postaju grublji.

Visoke temperature nisu uvek potrebne

Jedna od najčešćih grešaka jeste pranje na 60 ili 90 stepeni. Takvi programi su uglavnom rezervisani za jako zaprljanu garderobu, posteljinu ili peškire kada je potrebna dodatna higijena.

Za svakodnevno pranje većine odeće dovoljno je 30 ili 40 stepeni, što znatno smanjuje potrošnju energije i čuva kvalitet tkanine.

Eko program kao najisplativija opcija

Na novijim modelima mašina posebno se ističe „Eko“ program, koji iako traje duže, troši manje vode i struje. Zbog toga se smatra najekonomičnijim izborom za redovno pranje.

Stručnjaci ističu da je njegova efikasnost najveća kada je bubanj pravilno napunjen – ni previše prazan, ni pretrpan.

Hladna voda kao dodatna ušteda

Pranje hladnom vodom postaje sve popularnije jer dodatno smanjuje potrošnju električne energije. Osim toga, odeća duže zadržava boju i oblik.

Ipak, preporuka je da se određeni komadi, poput peškira, donjeg veša i sportske odeće, povremeno peru na najmanje 40 stepeni kako bi se uklonile bakterije i neprijatni mirisi.

Pravilno punjenje mašine je ključno

Stručnjaci upozoravaju da ni pretrpavanje ni poluprazan bubanj nisu dobra opcija. Idealno je da mašina bude skoro puna, ali da odeća ima dovoljno prostora za slobodno kretanje tokom pranja.

Takođe, opcije poput predpranja, intenzivnog programa ili dodatnog ispiranja treba koristiti samo kada su zaista potrebne, jer značajno povećavaju potrošnju vode i struje.