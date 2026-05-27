Vozači dobro znaju kakav je osećaj ući u pregrejani automobil.

Volan je usijan, sedišta vrela, a vazduh u kabini gotovo nepodnošljiv..Zbog toga, internetom kruže brojni saveti kako da se unutrašnjost vozila što brže rashladi, a jedan je privukao posebnu pažnju korisnika.

Naime, stručnjaci tvrde da postoji jednostavan način da se vreli vazduh iz automobila izbaci za svega nekoliko sekundi, i to bez ikakve dodatne opreme. Takozvani trik sa prozorom pokazao se kao “veoma efikasan”.



Postupak je jednostavan - potrebno je otvoriti jedan prozor na automobilu, a zatim vrata na suprotnoj strani nekoliko puta brzo otvarati i zatvarati. Na taj način, stvara se efekat “pumpe“ koji potiskuje vreo vazduh iz kabine kroz otvoreni prozor. Već nakon nekoliko ponavljanja temperatura u kabina može primetno da se spusti.

Tek zatim uključite klimu - ukoliko je potrebno, piše Heute.