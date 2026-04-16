Tiktok autor u jednom videu testira da li kokosovo ulje i bielo sirće mogu ukloniti ogrebotine na automobilu.

U videu, Viktor namerno ogrebe zadnji dio svog Rendžrovera, zatim napravi smesu kokosovog ulja i belog sirćeta, promeša ih i nanese na automobil mikrofiber krpom.

Iako je trik u videu izgledao uspešno, stručnjaci upozoravaju da ga ne treba isprobavati samo da biste izbegli odlazak u servis.

Ne može se reći da je mešavina kokosovog ulja i sirćeta potpuno beskorisna, ali ona deluje samo na površinske ogrebotine u zaštitnom sloju laka (clear coat) – to su sitne ogrebotine koje ne oštećuju samu boju. Kada se nanese ova smesa, kokosovo ulje privremeno popunjava ogrebotine i čini ih manje vidljivim. Međutim, kako se ulje vremenom ispere ili ispari, ogrebotine se ponovo pojavljuju.

Zbog toga se ovaj TikTok trik ne preporučuje – rezultat je samo privremen, automobil može ostati mastan i zahteva dodatno čišćenje. Ako se previše trlja, može se čak pogoršati stanje površine.

Trik može kratkoročno pomoći kod sitnih ogrebotina. Ali on ne funkcioniše kod dubljih oštećenja koja su prošla kroz lak. Za takve slučajeve preporučuje se profesionalna popravka u auto-servisu, piše slashgear.