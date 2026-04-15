. Ipak, internet je nedavno "eksplodirao" kada su korisnici društvenih mreža počeli da dele saznanja o tome šta ove tačkice znače.

"Zna li iko čemu, dođavola, služe ove crne tačke?", piše u jednoj objavi, dok je jedan korisnik istakao da ceo život vozi i da tek sada saznaje čemu služe tačkice.

Ove tačkice, zajedno sa punom crnom trakom uz sam rub stakla, profesionalci nazivaju frit. U pitanju je sloj keramičke boje koji se tokom procesa proizvodnje doslovno "zapeče" za staklo, čineći ga neraskidivim delom površine. Iako ih najviše primećujemo na prednjem staklu, frit se nalazi na gotovo svim staklenim površinama modernih automobila.

Frit traka ima nekoliko različitih funkcija, a svaka je podjednako važna za dugovečnost i bezbednost automobila.

Njena primarna funkcija je zaštita specijalnog lepka koji drži staklo na mestu. S obzirom na to da je ovaj lepak izuzetno osetljiv na sunčevo zračenje, crni sloj trake deluje kao štit koji blokira UV zrake i sprečava da veza vremenom oslabi, čime se izbegavaju ozbiljni problemi poput prokišnjavanja ili ispadanja stakla.

Pored toga, hrapava tekstura ovog keramičkog sloja omogućava lepku da se mnogo čvršće i stabilnije veže za površinu nego što bi to bio slučaj na potpuno glatkom staklu.

Osim što fizički drži staklo, frit traka rešava i važne izazove. Tokom procesa proizvodnje i oblikovanja stakla, crni rubovi se zagrevaju znatno brže od providnog dela, a postepeni prelaz u obliku sitnih tačkica pomaže u ravnomernoj raspodeli toplote. Na taj način se sprečavaju optička izobličenja i eventualna oštećenja materijala usled temperaturnih razlika.

Ne treba zanemariti ni estetsku stranu, jer ovaj crni rub savršeno prikriva spojeve i tragove lepka, dajući automobilu uredan izgled.

Posebno su značajne tačkice koje se nalaze u gornjem delu, iza unutrašnjeg retrovizora. One funkcionišu kao dodatni, fiksni štitnik od sunca koji pokriva međuprostor. Zahvaljujući njima, vozač je manje izložen zaslepljivanju, a vidljivost ostaje čista.