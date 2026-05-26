Legendarno ime jugoslovenske auto-industrije ponovo je u centru pažnje. Projekat „novi Yugo“, koji predvodi srpski preduzetnik Aleksandar Bjelić, sve češće se pominje u evropskim automobilskim krugovima, a detalji o konceptu privlače pažnju i nemačkih i austrijskih medija.

Nakon prošlogodišnjih rendera i dizajnerskih najava koje su izazvale veliki broj reakcija, sada se govori o konkretnijem pravcu razvoja – malom i pristupačnom automobilu namenjenom širokom tržištu.

Povratak jednostavnog i pristupačnog automobila

Ideja projekta nije samo nostalgija za starim modelom, već i pokušaj da se ponudi moderan, ali jednostavan automobil u vremenu sve skupljih i tehnološki kompleksnijih vozila.

Prema najavama, novi Yugo bi trebalo da bude praktično rešenje za vozače kojima luksuz nije prioritet, već funkcionalnost i pristupačnost.

Kolika bi mogla biti cena?

Jedan od najzanimljivijih detalja je planirana cena.

Cilj je da novi Yugo košta oko 12.000 evra, što bi ga svrstalo među najjeftinije nove automobile na evropskom tržištu, ukoliko projekat uđe u serijsku proizvodnju.

Ipak, za sada se radi o proceni i cilju, a konačna cena zavisiće od proizvodnje, tehnologije i dobavljačkog lanca.

Hibridni pogon sa produživačem dometa

Za razliku od klasičnih modela, novi Yugo ne bi trebalo da bude standardni benzinski automobil, ali ni potpuno električni.

Planiran je hibridni sistem sa range-extender tehnologijom, gde motor sa unutrašnjim sagorevanjem služi kao generator električne energije, dok vozilo pokreće električni pogon.

Prema najavama, sistem ne bi zahtevao eksterno punjenje, a mogao bi da koristi različite vrste goriva.

Posebnu pažnju privukla je i najava niske potrošnje – oko 2,2 litra na 100 kilometara u idealnim uslovima.

Dizajn koji spaja nostalgiju i moderni stil

Novi Yugo neće biti replika starog modela, već savremeni kompaktni hečbek sa troja vrata i modernim linijama.

Dizajn potpisuje Darko Marčeta, a koncept pokušava da spoji prepoznatljiv duh originalnog Yuga sa savremenim automobilskim trendovima, bez preteranog oslanjanja na retro estetiku.

Ako projekat uđe u realizaciju, novi Yugo bi mogao da postane jedan od zanimljivijih pokušaja oživljavanja nekada kultnog brenda.