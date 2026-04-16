Neobična navika povezana je sa sve sofisticiranijim metodama krađe koje prate razvoj moderne automobilske tehnologije. Većina novijih vozila danas koristi „keyless“ sistem, koji vozačima omogućava otključavanje i pokretanje automobila bez vađenja ključa iz džepa ili torbe.

Ključ pritom neprekidno emituje signal koji automobil prepoznaje kada mu se vlasnik približi. Upravo ta praktičnost, međutim, otvorila je prostor za novu vrstu zloupotrebe. Kriminalci sve češće koriste metodu poznatu kao „relay attack“.

Uz pomoć posebnih uređaja oni mogu da presretnu signal ključa iz unutrašnjosti kuće i bežično ga prenesu do automobila parkiranog ispred doma. U tom trenutku vozilo „misli“ da je ključ u neposrednoj blizini, pa se može otključati i pokrenuti bez vidljivih tragova provale.

Na internetu se mogu pronaći brojni snimci nadzornih kamera na kojima automobili nestaju iz dvorišta za svega nekoliko minuta, upravo zahvaljujući ovom načinu presretanja signala.

Mikrotalasna kao improvizovana zaštita

Zbog toga neki vozači pribegavaju neobičnom, ali potencijalno efikasnom rešenju – mikrotalasnoj pećnici. Njena metalna konstrukcija može delovati kao svojevrsni „Faradejev kavez“ koji blokira elektromagnetne talase. Kada se ključ ostavi unutra, njegov signal ne može da izađe napolje, pa postaje nedostupan lopovima koji koriste ovu tehniku.

U praksi to znači da automobil ne može da „detektuje“ ključ, čime se onemogućava relay napad na uobičajen način.

Ipak, ovo je samo jedna od mogućih mera zaštite, a ne potpuno rešenje. Stručnjaci i dalje savetuju osnovni oprez – ključeve treba držati dalje od vrata i prozora, a preporučuje se i korišćenje dodatnih bezbednosnih sistema kako bi se rizik od krađe sveo na minimum.