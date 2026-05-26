Istrošena ili potpuno prazna baterija u ključu automobila može biti veliki problem za svakog vozača i ozbiljno vam poremetiti planove. Ipak, postoji nekoliko trikova koji vam mogu pomoći da otključate i pokrenete automobil čak i bez ispravne baterije u ključu.

Kako otključati i upaliti automobil kada je baterija u ključu prazna

Prvo što treba da pokušate jeste da se približite vozilu. Ako baterija nije potpuno prazna i još uvek ima malo energije, moguće je da će automobil reagovati kada ste bliže njemu. U eri moderne tehnologije često zaboravljamo da većina ključeva i dalje krije klasičan metalni ključ. Kod mnogih modela on se oslobađa pritiskom na dugme i može se koristiti za ručno otključavanje vrata kada daljinski upravljač ne radi.

Kada uđete u vozilo, automobili sa „start“ dugmetom često koriste radio-talase za prepoznavanje ključa, pa pokušajte da približite ključ samom dugmetu za paljenje. Ako to ne uspe, proverite da li postoji rezervni slot u koji se ključ može fizički ubaciti.

Kod starijih vozila ili modela sa klasičnim kontakt bravama dovoljno je ubaciti fizički ključ i normalno pokrenuti automobil.

Ako ručno otključavanje nije moguće, proverite da li vaš automobil podržava daljinsko otključavanje putem aplikacije ili online servisa proizvođača. U nekim slučajevima proizvođač može i na daljinu otključati vozilo.

Ako nijedno od prethodnih rešenja ne uspe, preostaje vam da pozovete pomoć na putu.

Kako zameniti bateriju u ključu automobila

U mnogim slučajevima dovoljno je da malim odvijačem otvorite zadnji deo ključa i zamenite bateriju. Najčešće se koriste baterije CR2032 i CR2025, ali je dobro da proverite tačan model pre kupovine, piše mrtyre.