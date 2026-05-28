Kupovina polovnog automobila za mnoge predstavlja veliku investiciju, ali i trenutak kada se lako napravi skupa greška. Vozilo na prvi pogled može izgledati odlično, cena može delovati primamljivo, ali pravi problemi često se pokažu tek nakon nekoliko meseci vožnje.

Zbog toga stručnjaci savetuju da se polovan automobil nikada ne kupuje na brzinu i bez detaljne provere. Kvarovi na menjaču, turbini, elektronici ili DPF sistemu mogu kasnije doneti ogromne troškove, čak i kada automobil spolja izgleda potpuno očuvano.

1. Preniska cena često krije problem

Ako je automobil značajno jeftiniji od sličnih modela na tržištu, potrebno je biti posebno oprezan. Niska cena može ukazivati na skrivene kvarove, veliku kilometražu, loše održavanje ili ranija ozbiljna oštećenja.

2. Detaljan pregled je obavezan

Dobar izgled karoserije ne znači da je vozilo tehnički ispravno. Pre kupovine treba proveriti stanje motora, menjača, trapa, elektronike i šasije. Pregled kod pouzdanog mehaničara može sprečiti mnogo veće troškove kasnije.

3. Servisna istorija otkriva mnogo

Servisna knjižica, računi i evidencija održavanja mogu pokazati kako je automobil održavan prethodnih godina. Posebno je važno proveriti kada je urađen veliki servis, kao i stanje turbine, kvačila i DPF sistema kod dizel vozila.

4. Uvezeni automobili nisu uvek sigurniji izbor

Mnogi smatraju da su automobili iz inostranstva automatski kvalitetniji, ali to nije uvek slučaj. Pojedina vozila korišćena su kao rentakar ili službeni automobili, a neretko postoji i problem vraćene kilometraže.

5. Ne oslanjajte se samo na priču prodavca

Rečenice poput „nikad udaran“ ili „kao nov“ ne znače mnogo bez konkretnih dokaza. Dokumentacija, dijagnostika i stručni pregled važniji su od bilo kakvih tvrdnji.

6. Dijagnostika može otkriti skrivene kvarove

Kod modernih automobila mnogi problemi ne mogu se primetiti tokom kratkog pregleda. Elektronska dijagnostika može pokazati kvarove na motoru, elektronici, senzorima, menjaču ili vazdušnim jastucima.

7. Računajte i troškove održavanja

Nije važna samo cena kupovine. Stariji premium modeli često deluju povoljno, ali održavanje, rezervni delovi, registracija i gume mogu biti veoma skupi.

8. Probna vožnja je ključna

Tokom vožnje treba obratiti pažnju na rad motora, menjača, kočnica i vešanja. Lupanje, vibracije, trzaji ili dim iz auspuha mogu ukazivati na ozbiljne probleme.

9. Ne kupujte automobil na emocije

Dizajn, oprema ili omiljeni brend lako mogu da prevare kupca. Polovan automobil treba birati racionalno i na osnovu realnog stanja vozila.

10. Proverite da li je vraćena kilometraža

Vraćanje kilometraže i dalje je česta pojava na tržištu polovnih automobila. Istrošenost volana, sedišta, pedala i enterijera često može pokazati da je automobil prešao mnogo više kilometara nego što piše na instrument tabli.

Dobra provera pre kupovine može vam uštedeti mnogo novca, vremena i nerviranja. Zato je najvažnije da pri kupovini polovnog automobila ne žurite i da svaku informaciju proverite detaljno.