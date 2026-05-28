Kineski gigant BYD očigledno više ne želi da pravi obične automobile. Njihov luksuzni brend Yangwang predstavio je model U8 – ogromni SUV koji izgleda kao spoj luksuznog džipa, vojnog vozila i futurističkog koncepta iz naučnofantastičnih filmova.

A ono što ovaj automobil može mnoge je ostavilo bez teksta.

Yangwang U8 pokreću čak četiri elektromotora, po jedan za svaki točak, pa ukupna snaga prelazi neverovatnih 1.200 konjskih snaga. Iako težak više od tri tone, do 100 kilometara na sat stiže za svega 3,6 sekundi, što je rezultat kakav imaju supersportski automobili.

Međutim, prava senzacija nije ubrzanje već činjenica da ovaj SUV može – da pluta.

BYD tvrdi da U8 u slučaju poplava može da se kreće kroz vodu čak do 30 minuta. Automobil tada automatski zatvara prozore, aktivira specijalan režim vožnje i praktično se pretvara u vozilo koje može da “preživi” vodu duboku do jednog metra.

Britanski Top Gear opisao je iskustvo kao „mešavinu vožnje automobila i čamca“, dok su snimci na društvenim mrežama izazvali milione pregleda.

Tu nije kraj. Zahvaljujući nezavisnoj kontroli svakog točka, U8 može da se okrene u mestu poput tenka, bez klasičnog manevrisanja. Poseban sistem stabilizacije omogućava vozilu da ostane pod kontrolom čak i kada pukne guma pri velikoj brzini.

Unutrašnjost automobila izgleda kao luksuzni salon iz budućnosti. Kabina je prepuna digitalnih ekrana, premium kože i drveta, dok putnici pozadi dobijaju posebne displeje, masažna sedišta, pa čak i frižider u centralnom naslonu.

Pojedini mediji navode i da automobil ima karaoke sistem, dok enterijer opisuju kao spoj Bentleya i tehnološkog startapa iz budućnosti.

Ipak, evropski stručnjaci smatraju da je U8 možda „previše ekstreman“ za svakodnevnu vožnju. Ogroman je, veoma težak i prepun demonstracionih funkcija koje više pokazuju moć kineske auto-industrije nego praktičnost.

Ali upravo zbog toga ovaj automobil već sada privlači ogromnu pažnju širom sveta.