Dim koji izlazi iz auspuha automobila mnogi vozači često zanemaruju, posebno kada se pojavi samo povremeno ili traje kratko. Ipak, mehaničari upozoravaju da boja i gustina dima mogu biti prvi znak ozbiljnijih problema sa motorom, turbinom ili izduvnim sistemom.

Kod savremenih automobila iz auspuha bi uglavnom trebalo da izlaze gotovo nevidljivi gasovi, pa svaka neuobičajena pojava može ukazivati na kvar koji ne bi trebalo ignorisati.

Crni dim najčešće ukazuje na problem sa sagorevanjem

Crni dim iz auspuha danas više nije normalna pojava, posebno kod modernih dizel automobila sa filterima čestica i katalizatorima.

Najčešći uzrok je nepravilna mešavina goriva i vazduha u motoru. Problem mogu izazvati zapušen filter vazduha, neispravan senzor protoka vazduha, oštećena turbina ili creva turbine.

Kada motor ne dobija dovoljno vazduha, gorivo ne sagoreva pravilno, pa dolazi do pojave tamnog dima i povećane količine čađi.

Stručnjaci upozoravaju da ignorisanje ovog problema može dovesti do skupih kvarova, posebno do zapušavanja filtera čestica, čija zamena često košta veoma mnogo.

Beli dim može biti bezazlen, ali i veoma opasan

Tokom hladnih jutara sasvim je normalno da se iz auspuha pojavljuje bela para nastala kondenzacijom. Takav dim obično nestaje nakon nekoliko minuta vožnje.

Međutim, gust i konstantan beli dim nakon zagrevanja motora može ukazivati na ozbiljan problem — curenje antifriza u motor ili izduvni sistem.

Najčešći uzrok je oštećen dihtung glave motora, a ovaj kvar često prate povećana potrošnja rashladne tečnosti i karakterističan miris.

Ako se problem ne reši na vreme, može doći do pregrevanja motora i ozbiljnih oštećenja.

Plavi dim je znak da motor troši ulje

Plavi dim iz auspuha mehaničari smatraju jednim od najskupljih problema kada je reč o motoru.

Njegova pojava gotovo uvek znači da motor sagoreva ulje. Uzrok mogu biti istrošeni klipovi, prstenovi, ventili, problemi sa turbinom ili habanje drugih unutrašnjih delova motora.

Vozači tada često primete i povećanu potrošnju ulja, slabije performanse i gubitak snage automobila.

Kod pojedinih modernih turbo-benzinskih motora ovakvi kvarovi mogu zahtevati veoma skupe popravke, pa čak i zamenu većih delova motora.

Kada treba otići u servis?

Stručnjaci savetuju da se nijedna promena u boji dima ne ignoriše, posebno ako je praćena dodatnim simptomima poput:

povećane potrošnje goriva ili ulja

gubitka snage

neprijatnih mirisa

neuobičajenih zvukova iz motora

curenja tečnosti

Rana dijagnostika često može sprečiti mnogo skuplje kvarove i ozbiljna oštećenja motora.