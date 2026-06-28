Tokom protekle noći u Beogradu dogodila jedna saobraćajna nezgoda, u Ulici Antifašističke borbe na Novom Beogradu, u kojoj su lakše povređene dve osobe, rečeno je jutros agenciji Tanjug iz službe Hitne pomoći.

Saobraćajna nezgoda se dogodila u 00.56 sati, a povređeni su prevezeni u Zemunsku bolnicu.

Hitna pomoć imala je tokom noći 143 intervencije, od kojih je 43 bilo na javnom mestu.

Za pomoć su najčešće zvali hronični bolesnici, a na javnom mestu najviše intervencija bilo je zbog tuča i alkoholisanih osoba, prenosi Tanjug.

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