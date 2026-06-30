U ranim jutarnjim časovima došlo je do saobraćajne nezgode na uglu ulica Majke Jevrosime i Vlajkovićeve u samom centru Beograda.

Na mesto udesa odmah su izašle ekipe Hitne pomoći i policije. Lekarski tim je na licu mesta pružio prvu pomoć povređenim učesnicima u sudaru.

Zbog policijskog uviđaja i položaja vozila koja su učestvovala u nezgodi, ovaj deo ulice bio je privremeno blokiran za saobraćaj.

Detaljnom istragom i nakon završenog uviđaja biće utvrđene sve okolnosti i odgovornost za ovaj udes.