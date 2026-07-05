Kako prenosi Tanjug, do udesa je došlo u Ulici mira, kada je vozač automobilom udario u banderu. Lekarske ekipe su po dolasku na lice mesta, nažalost, mogle samo da konstatuju smrt.

Povređeni motociklisti u udesima

Noć u glavnom gradu obeležilo je još nekoliko saobraćajnih nezgoda. Na uglu Resavske ulice i Kralja Milana oboren je motociklista (36) koji je sa teškim telesnim povredama hitno prevezen u Urgentni centar.

Takođe, dogodila se nezgoda u Ulici Save Maškovića kod Lidla. U njoj je povređen muškarac (69) godina usled pada sa motocikla. Njemu su konstatovane lakše povrede i zbrinut je na licu mesta.

Dvojica povređenih u tuči na Novom Beogradu

Pored saobraćajnih udesa, Hitna pomoć je intervenisala i zbog narušavanja javnog reda i mira. U Bulevaru Arsenija Čarnojevića izbila je tuča u kojoj su povređena dvojica muškaraca starosti 19 i 44 godine. Oni su sa teškim povredama prevezeni u Urgentni centar.

Dežurne ekipe Hitne pomoći imale su dosta posla tokom noći i intervenisale su ukupno 118 puta. Od tog broja, 29 intervencija bilo je na javnim mestima, uglavnom zbog osoba u alkoholisanom stanju, dok su se za pomoć lekarima najčešće javljali hronični bolesnici.