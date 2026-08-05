Tokom leta telefon je pod većim opterećenjem nego inače. Fotografisanje, navigacija, društvene mreže, video sadržaji i visoke temperature mogu brzo isprazniti bateriju, pa mnogi traže način da što pre dopune uređaj.

Jedan od najčešće pominjanih trikova jeste uključivanje avionskog režima tokom punjenja. Ali da li to zaista ubrzava punjenje ili je reč o mitu?

Šta se dešava kada uključite avionski režim?

Kada aktivirate avionski režim, telefon isključuje mobilnu mrežu, Wi-Fi, Bluetooth i druge bežične veze, osim ako ih naknadno ručno ne uključite.

Na taj način uređaj obavlja manje zadataka u pozadini:

ne traži signal mobilne mreže;

ne prima većinu obaveštenja;

prekida sinhronizaciju mnogih aplikacija;

smanjuje potrošnju energije tokom punjenja.

Pošto telefon troši manje struje, deo energije iz punjača ostaje dostupan za punjenje baterije.

Da li se baterija stvarno puni brže?

Da, ali razlika uglavnom nije velika.

Na internetu se često mogu pronaći tvrdnje da avionski režim može značajno ubrzati punjenje, ali nezavisna testiranja pokazuju mnogo skromnije rezultate.

U testovima koje je sproveo tehnološki portal CNET, vreme punjenja bilo je kraće za svega nekoliko minuta u odnosu na normalan režim rada.

To znači da trik funkcioniše, ali nije rešenje koje će prepoloviti vreme punjenja.

Šta je još efikasnije?

Ako vam telefon nije potreban dok se puni, potpuno isključivanje uređaja obično omogućava još brže punjenje.

Tada sistem ne pokreće aplikacije, ne održava mrežne veze i gotovo sva energija iz punjača odlazi direktno u bateriju.

Ipak, za većinu korisnika to nije praktično, pa avionski režim predstavlja jednostavniji kompromis.

Kako sačuvati zdravlje baterije?

Brzina punjenja nije jedino što je važno. Dug vek baterije mnogo više zavisi od svakodnevnih navika.

Stručnjaci preporučuju:

održavajte nivo baterije između približno 20 i 80 odsto kada je to moguće;

izbegavajte dugotrajno izlaganje telefona visokim temperaturama;

ne koristite zahtevne aplikacije dok se uređaj puni;

koristite kvalitetan i odgovarajući punjač;

skinite zaštitnu masku ako primetite da se telefon previše zagreva tokom punjenja.

Letnja vrućina dodatno opterećuje bateriju

Visoke temperature jedan su od najvećih neprijatelja litijum-jonskih baterija. Ako se telefon puni dok je izložen suncu ili se istovremeno intenzivno koristi, može doći do dodatnog zagrevanja, što dugoročno ubrzava starenje baterije.

Zato je najbolje puniti uređaj u hladovini ili u prostoriji sa umerenom temperaturom.

Vredi li koristiti avionski režim?

Ako želite da telefon napunite što pre, uključivanje avionskog režima može doneti malu uštedu vremena jer uređaj troši manje energije tokom punjenja.

Ipak, najveću razliku za dugotrajan rad baterije prave pravilno punjenje, izbegavanje pregrevanja i kvalitetne navike u svakodnevnom korišćenju, a ne jedan trik.