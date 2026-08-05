Jedan od najmisterioznijih pokušaja dvostrukog ubistva u istoriji Sjedinjenih Američkih Država dogodio se 22. juna 1977. godine u državnom parku Klajn Fols u američkoj saveznoj državi Oregon. Dve studentkinje Univerziteta Jejl, 19-godišnja Teri Dženc i njena cimerka, 20-godišnja Avra Goldman, krenule su biciklima na putovanje preko cele zemlje, ali se njihova avantura pretvorila u borbu za život.

Nakon što su tog dana podigle šator pored reke Dešuts, usred noći probudila ih je buka kamioneta koji se približavao kampu. Umesto da se zaustavi, vozač je namerno prešao preko njihovog šatora. Teri je ostala priklještena ispod vozila, zadobivši višestruke prelome ruku i noge, polomljena rebra, ključnu kost i teško oštećenje pluća.

Napadač je potom izašao iz kamioneta sa sekirom i više puta udario Avru Goldman u glavu. Zatim se okrenuo ka Teri, koja ga je preklinjala da ih poštedi. Kada je zamahnuo sekirom prema njenim grudima, uspela je da golim rukama uhvati oštricu i tako spreči smrtonosan udarac. Iz nepoznatog razloga napadač je odustao, seo u vozilo i pobegao.

Iako teško povređena, Teri je uspela da dopuzi do obližnjeg puta, gde je zaustavila dvoje tinejdžera koji su prolazili automobilom. Oni su odmah pozvali pomoć i vratili se do kampa kako bi pomogli Avri, čime su verovatno spasiIi živote obe devojke.

Policija je pronašla tragove guma i godinama ispitivala više osumnjičenih, među kojima su bili lokalni mladić i kasnije osuđeni ubica Ričard Vejn Godvin. Međutim, nijedan dokaz nije bio dovoljan da se podigne optužnica, pa slučaj ni danas nije rasvetljen.

Obe studentkinje su preživele napad, ali su posledice bile trajne. Avra je ostala sa ozbiljnim oštećenjem vida, dok je Teri decenijama kasnije objavila knjigu o tragediji. Tokom istraživanja saznala je da su policijski dosijei, fotografije sa mesta zločina i ključni dokazi u međuvremenu nestali, što je dodatno produbilo misteriju jednog od najjezivijih nerešenih napada u istoriji Oregona.

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