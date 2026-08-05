Policija je, u saradnji sa Poreskom upravom Crne Gore, podnela krivičnu prijavu protiv državljanina Srbije N. Đ. (53) zbog sumnje da je utajio porez i na taj način oštetio budžet Crne Gore za više od 40.400 evra.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, postoji osnovana sumnja da je N. Đ., kao ovlašćeno lice privrednog društva „I.C.“ d.o.o. Podgorica, u periodu od 2021. do 2026. godine prikrivao stvarno ostvarene prihode i Poreskoj upravi dostavljao netačne podatke o poslovanju.

Na taj način je, kako se sumnja, izbegao plaćanje poreza, doprinosa i drugih zakonom propisanih obaveza, čime je sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist, dok je budžet Crne Gore oštećen za 40.406,74 evra.

Iz Uprave policije navode da nastavljaju intenzivnu saradnju sa Poreskom upravom i drugim nadležnim institucijama u cilju suzbijanja poreske evazije, zaštite državnog budžeta i jačanja finansijske discipline.