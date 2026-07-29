Tužilaštvo u Bugarskoj podiglo je optužnicu protiv 48-godišnjeg muškarca koji se sumnjiči da je pokušao da ubije svoju suprugu tako što ju je nakon porodične svađe polio benzinom i zapalio. Tužilaštvo će zatražiti da mu bude određen pritvor do 30 dana, dok se istraga nastavlja.

Muškarac se tereti za pokušaj ubistva izvršen na naročito svirep i za žrtvu mučan način. Horor se dogodio u selu Medovec, a kuća porodice je nakon incidenta zapečaćena i pod policijskim nadzorom.

Stravične povrede i borba za život

Prema dosadašnjim informacijama iz istrage, osumnjičeni je pre sukoba konzumirao veću količinu alkohola, nakon čega je prvo verbalno, a potom i fizički nasrnuo na svoju suprugu Faize (48). U jednom trenutku je zgrabio kantu sa benzinom, nesrećnu ženu polio i zapalio. Lekari se sada bore za njen život u Vojnoj bolnici u Varni.

Povređena žena se nalazi u jedinici intenzivne nege u izuzetno teškom stanju. Ima opekotine drugog i trećeg stepena na oko 40 odsto tela, a zbog težine povreda još nije moguće dati prognozu njenog oporavka. Upravo su lekari obavestili policiju da povrede ukazuju na pokušaj ubistva.

Prema svedočenju rođake Habibe Husein, drama je počela u utorak posle ponoći, kada je iz kuće začula vriske.

- Čula sam stravične vriske, a deca su vikala i pokušavala da pomognu. Pitala sam šta se dogodilo, a moja rođaka mi je rekla: "Ismail me je polio benzinom" - ispričala je Habibe.

"Izgledala kao zombi"

Ona i njen suprug odmah su pozvali Hitnu pomoć, ali kada su shvatili da će vozilo kasniti, sami su povređenu ženu odvezli automobilom do Dalgopola. Tokom puta Faize je, prema njihovim rečima, neprestano ponavljala da pozovu policiju, jer će je muž ubiti.

- Ne mogu da spavam, ne mogu da jedem. I dalje osećam miris svoje rođake. Nije izgledala kao čovek, već kao zombi - cela je bila izgorela. Tako nešto nisam videla ni u filmovima - rekla je Habibe.

Komšije kažu da su bili iznenađeni jer porodica ranije nije bila poznata po svađama ili problemima. Supružnici su se ovog leta vratili iz Francuske, gde su bili na privremenom radu. Ismail je radio u građevinarstvu, dok je Faize bila nezaposlena.

- Zajedno su radili u dvorištu, zajedno su ložili vatru. Rekli biste da su idealni ljudi, idealna porodica - rekla je komšinica Gulzarije Husein.

Rođaci i komšije daju krv

Porodica ima dvoje dece - ćerku od 20 godina i sina od 12 godina. Dečak je trenutno kod rođaka, a socijalne službe već su izašle na teren kako bi procenile njegovu situaciju.

Gradonačelnik Medoveca Mustafa Ismail rekao je da je celo selo potreseno tragedijom.

- Situacija je veoma teška. Rođaci i komšije odlaze da daju krv, čekamo dobre vesti i nadamo se da će se žena oporaviti - rekao je on.

Prema njegovim rečima, osumnjičeni muškarac je nakon paljenja pokušao da ugasi vatru - uneo je suprugu u kupatilo i polivao je vodom. Tom prilikom je i sam zadobio opekotine na rukama.

Alo/Telegraf

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