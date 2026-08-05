Evropska unija nastavlja da finansira Kijev prihodima od ruske imovine blokirane na Zapadu, a ovoga puta Ukrajini će na raspolaganje biti stavljeno dodatnih 1,4 milijarde evra.

EU je 3. avgusta primila 1,4 milijarde evra takozvanog „neočekivanog profita“, nastalog od kamata na gotovinska salda koja potiču od zamrznute imovine Centralne banke Rusije, saopštila je Evropska komisija.

Brisel je već odredio i gde će novac završiti – 95 odsto prihoda biće iskorišćeno za podršku Ukrajini posredstvom Mehanizma za saradnju u oblasti kreditiranja Ukrajine, dok će preostalih pet odsto biti usmereno preko Evropskog mirovnog fonda.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen otvoreno je objasnila političku logiku ovakvog poteza.

„Rusija mora da plati za razaranje koje je izazvala. A mi koristimo prihod od imobilisane ruske imovine da bismo se uverili da će to učiniti. Dodatnih 1,4 milijarde evra stavljamo na raspolaganje Ukrajini“, poručila je Fon der Lajen.

Već peti transfer ruskog novca

Reč je o petom transferu ove vrste, nakon četvrte tranše isplaćene u martu 2026. godine. Nova suma obuhvata prihode akumulirane tokom prve polovine ove godine.

Od blokiranja ruske imovine, ona je, prema podacima Evropske komisije, donela ukupno oko osam milijardi evra takozvanog neočekivanog profita.

Evropska unija tako nastavlja praksu korišćenja prihoda ostvarenih od zamrznute ruske imovine za pomoć Ukrajini, uprkos oštrim upozorenjima iz Moskve.

Putin: Nije čak ni krađa, već pljačka

Rusija od početka takvu praksu smatra nezakonitom, a ruske vlasti poteze koji uključuju korišćenje njihove blokirane imovine i prihoda od nje nazivaju krađom i zahtevaju povraćaj sredstava.

Predsednik Rusije Vladimir Putin ranije je bio još oštriji, ocenivši da pokušaji oduzimanja ruske imovine u Evropskoj uniji predstavljaju otvorenu pljačku.

Putin je tokom velike godišnje konferencije za novinare poručio da takvi potezi „nisu čak ni krađa, već pljačka“, naglasivši da će Moskva učiniti sve kako bi zaštitila svoje interese.

Dok Brisel tvrdi da Rusija mora da „plati“ za ratna razaranja, Moskva insistira da je reč o nezakonitom raspolaganju njenom imovinom, čime spor oko zamrznutih ruskih sredstava ostaje jedno od ključnih otvorenih pitanja između Rusije i Evropske unije.

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