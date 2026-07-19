U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Blerim G. (43) iz Peći zbog sumnje da je 16. jula na teritoriji opštine Palilula pokušao da ubije B.A, dok je istovremeno doveo u opasnost život D.I.

Osumnjičeni je na saslušanju iskoristio zakonsko pravo da se brani ćutanjem i nije izneo odbranu.

Nakon saslušanja, Više javno tužilaštvo predložilo je Višem sudu u Beogradu da mu odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva, mogućeg uticaja na svedoke, bojazni da bi mogao da ponovi krivično delo, kao i zbog uznemirenja javnosti imajući u vidu težinu dela za koje je osumnjičen.

Naredbom o sprovođenju istrage na teret mu se stavlja krivično delo teško ubistvo u pokušaju.

Prema navodima tužilaštva, incidentu su prethodile pretnje koje je osumnjičeni uputio R.I. Ona je o tome obavestila svog brata D.I, nakon čega je, kako se sumnja, Blerim G. pozvao D.I. i rekao mu da dođe u blizinu radnog mesta njegove sestre kako bi gledao kako će je ubiti.

D.I. je potom automobilom krenuo ka sestri, a usput je povezao i B.A. U blizini Ulice Starine Novaka primetili su osumnjičenog kako izlazi iz autobusa i kreće pešice prema radnom mestu R.I, zbog čega su se zaustavili na raskrsnici ulica Kneza Danila i Starine Novaka.

Kako navodi tužilaštvo, kada su mu prišli, D.I. je primetio da osumnjičeni u futroli nosi nož. Nakon što ga je upitao gde je krenuo, video je kako vadi nož, zbog čega mu je zadao šamar.

Osumnjičeni je potom, prema sumnjama tužilaštva, nožem ranio D.I. u predelu levog ramena, čime je doveo njegov život u opasnost, a zatim je više puta ubo B.A. u grudi, leđa i levu ruku, pokušavajući da ga liši života.

Istraga povodom ovog slučaja je u toku.