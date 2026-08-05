Upravo zato jedna iskrena rasprava na internetu privukla je veliku pažnju i otvorila temu o kojoj se retko govori.

Sve je počelo kada je jedna žena na Reditu opisala svoje iskustvo nakon dva porođaja. Iako redovno trenira, vodi računa o ishrani i kaže da je suprug i dalje voli, potresla ju je priča prijateljice čiji je partner, navodno, izgubio privlačnost prema njoj samo nekoliko meseci nakon što je rodila.

Njena objava izazvala je stotine komentara, ali umesto osuda usledili su iskreni odgovori muškaraca koji su govorili o tome kako danas gledaju svoje supruge.

Jedan komentar posebno je privukao pažnju. Muškarac koji je sa suprugom prošao čak sedam trudnoća napisao je da je ona za njega i dalje najlepša i najprivlačnija žena.

„Posle sedam trudnoća i nekoliko porođaja kojima sam prisustvovao, ne postoji broj strija ili kilograma koji bi promenio moje poštovanje i pogled na nju. Za mene je ona najseksipilnija žena na svetu“, napisao je.

Njegove reči izazvale su brojne pozitivne reakcije, a mnogi su ga pitali kako izgleda život sa sedmoro dece. On je odgovorio da nije lako, ali da uz dobru organizaciju i mnogo strpljenja sve funkcioniše.

Slična razmišljanja podelili su i drugi muškarci.

„Moja supruga mi je posle dvoje dece privlačnija nego ikad. Kada znam kroz šta je prošla da bi naša deca došla na svet, gledam je sa još više ljubavi i divljenja“, napisao je jedan korisnik.

Bilo je i onih koji su poručili da fizički izgled nikada ne bi smeo da bude presudan u partnerskom odnosu i da ljubav ne nestaje zbog strija ili viška kilograma.

Iako je rasprava počela iz nesigurnosti jedne žene, završila se porukama podrške koje su dirnule hiljade ljudi i podsetile da mnogi partneri promene nakon trudnoće vide kao simbol snage, ljubavi i zajedničkog života, a ne kao razlog da se osećanja promene.