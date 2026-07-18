U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Blerim G. (43) iz Peći zbog sumnje da je 16. jula 2026. godine na teritoriji opštine Palilula pokušao da liši života B. A. i tom prilikom ugrozio život D. I. Osumnjičeni se na saslušanju branio ćutanjem, odnosno iskoristio je zakonsko pravo da ne iznosi odbranu.

Nakon saslušanja, tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da mu odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva, mogućnosti uticaja na svedoke, opasnosti da bi u kratkom vremenskom periodu mogao da ponovi krivično delo, kao i zbog težine dela koje mu se stavlja na teret.

Naredbom o sprovođenju istrage Blerimu G. se na teret stavlja krivično delo teško ubistvo u pokušaju.

- Postoje osnovi sumnje da je Blerim G. izvršio navedeno krivično delo tako što je najpre, R. I. pozvala brata D. I. i obavestila ga da je dobila pretnje od osumnjičenog, nakon čega je osumnjičeni pozvao D. I. i rekao mu da se nađu u blizini posla gde radi R. I, te da gleda kako će je ubiti - navode iz tužilaštva i dodaju:

- Oštećeni D. I. je potom krenuo ka sestri putničkim vozilom i usput povezao i oštećenog B. A, pa kada su bili u blizini ulice Starine Novaka, primetili su da na prednjim vratima autobusa javnog gradskog prevoza stoji osumnjičeni Blerim G. zbog čega su se automobilom zaustavili na raskrsnici ulica Kneza Danila i Starine Novaka, gde je na autobuskom stajalištu izašao osumnjičeni, te se uputio pešice ka radnom mestu R. I.

Oštećeni su izašli iz vozila i prišli mu, primetivši da u ruci nosi futrolu u kojoj se nalazi nož i kada ga je oštećeni D. I. pitao "gde si krenuo", primetio je da osumničeni vadi nož iz futrole, nakon čega mu je D. I. udario šamar desnom rukom.

Osumnjičeni Blerim G. je potom krenuo ka oštećenima, pa je D. I. naneo povrede u predelu levog ramena i time doveo u opasnost njegov život, a onda je pokušao da liši života B. A. tako što mu je naneo više ubodnih rana nožem u predelu grudnog koša, leđa i leve ruke.

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