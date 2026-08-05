„Srbijavode“ navode da, uprkos tome što od početka realizacije projekta blagovremeno, stručno i transparentno obaveštavaju javnost o svim radovima, njihovoj svrsi i dinamici, pojedini mediji nastavljaju da informacije predstavljaju u kontekstu koji kod građana izaziva nepoverenje, zabrinutost i pogrešne zaključke.

"Posebno ukazujemo da su tokom prethodnog dana predstavnici televizije Insajder dobili odgovore na sva postavljena pitanja u vezi sa predmetnim radovima. Tom prilikom zatraženo je da se dostavljeni odgovori ne izdvajaju iz konteksta i ne interpretiraju na način koji bi mogao dovesti javnost u zabludu. Odgovoreno nam je da uređivačka politika te televizije ne predviđa autorizaciju teksta pre objavljivanja. Istovremeno, danas je ista televizija pratila okupljanje lica koja su, nakon javnog poziva objavljenog putem društvenih mreža, došla na gradilište i ponovo ometala izvođenje radova. Tom prilikom ponovo je došlo do neovlašćenog ulaska u prostor gradilišta, čime su potencijalno ugroženi kako sami učesnici okupljanja, tako i zaposleni, izvođači radova i stručni nadzor", navode Srbijavode".

Podsećaju da su zbog ovakvog postupanja do sada podnete krivične prijave, da su nadležni organi u više navrata intervenisali, legitimisali i priveli učesnike incidenata, a da su „Srbijavode“ danas Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu uputile i zvaničnu urgenciju, sa zahtevom za hitno postupanje, imajući u vidu da se protivpravno postupanje nastavlja i nakon podnetih krivičnih prijava.

"Radovi koji se izvode na savskom nasipu predstavljaju infrastrukturni projekat od javnog interesa, čiji je osnovni cilj unapređenje sistema zaštite od poplava. Svako nezakonito ometanje njihove realizacije povećava rizik od odlaganja radova, stvaranja materijalne štete i ugrožavanja sistema koji štiti desetine hiljada stanovnika Novog Beograda i Surčina. Ukoliko je zaista svima cilj zaštita interesa građana i Republike Srbije, uvereni smo da nijedna nadležna institucija neće dozvoliti da se organizovanim ometanjem radova, širenjem panike i neovlašćenim ulaskom na gradilište dovedu u pitanje bezbednost ljudi, javni red i realizacija projekta od izuzetnog značaja za zaštitu od poplava", dodaju.

„Srbijavode“ navode da će i ubuduće nastaviti da blagovremeno, transparentno i stručno obaveštavaju javnost, istovremeno pružajući punu saradnju svim nadležnim institucijama u cilju zaštite života, imovine i javnog interesa.