Blokaderi i Picula su zajedno došli do zaključka da je Srbija najznačajnija zemlja u regionu, te je stoga treba slomiti, a njenog predsednika Aleksandra Vučića politički ukloniti jer vodi nezavisnu politiku koja njima ne odgovara.

- Moramo čuti odgovore na neka pitanja o tome šta će u Srbiji sad biti i zato je za nas ovaj sastanak bio veoma važan, a dobro je da su i studenti dobili iz prve ruke naša razmišljanja o tome kako mi vidimo situaciju u Srbiji... - rekao je Picula između ostalog.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u januaru ove godine da se blokaderi nikada nisu ogradili od podrške pojedinih političara koji su uvek podržavali neprijatelje Srbije i pravili vojne saveze protiv nje kako bi kontrolisali region.

"Za mene je čudno da se nisu ograđivali, od Andreja Plenkovića i podrške hrvatske vlade, direktne podrške hrvatske vlade izrečene u istom danu kada je to napravio i Aljbin Kurti. Dakle, i Aljbin Kurti, i Andrej Plenković, naravno Tonino Picula", rekao je Vučić za TV Informer, na pitanje da prokomentariše to što se blokaderi ograđuju od mnogih, ali se nisu nikada ogradili od Tonina Picule, Aljbina Kurtija i Nataše Kandić.

A na današnji datum, valja se podsetiti ko je Picula - evroposlanik koji je za godišnjicu zločinačke akcije "Oluja" objavio svoju fotografiju iz vojnih dana, kada je učestvovao u pogromu i progonu Srba.

Podsetimo, prema podacima Dokumentaciono-informacionog centra „Veritas“, u zločinačkoj oružanoj akciji „Oluja“ sa prostora Republike Srpske Krajine proterano je više od 220.000 Srba, a više od 1.900 ih je ubijeno, pri čemu su počinjeni brojni zločini.

Upravo za ovaj najveći egzodus civila u Evropi posle Drugog svetskog rata koji su sproveli Hrvati danas blokaderi koji jurišaju na fotelje pokušavaju da optuže Srbe!