Nedavna izjava voditeljke Jovane Joksimović naišla je na veliku osudu javnosti.

Gostujući u jednoj emisiji Jovana je rekla da ne želi da čuje tuđe mišljenje, osim ako ga nije tražila.

I dok su jedni potpuno saglasni sa njom, drugi smatraju da je ovo previše nadmeno i da ne razumeju njen stav, a među njima je i njena koleginica, voditeljka Željana Dubaić.

- Ni mi nismo tražili mišljenje o tome šta ti misliš. Kakav je ovo stav? Kao, neko treba da je pita da li može da se obrati. Uz dužno poštovanje... Niko nije ničiji gospodar. Ako smo javne ličnosti, nismo bogovi, a ni gospodari - napisala je Željana.

"Svako može nešto da ti kaže, a meni to ne prija"

Podsetimo, Jovana Joksimović je prvi put otvoreno progovorila o tome kakva je kao koleginica, urednica, ali i majka i žena.

- Mislim da nisam nimalo opasna. Samo štitim sebe u onoj meri u kojoj sam u mogućnosti da se štitim. Mislim da kad bi ljudi pomislili "jao, što je super Jovana", onda svako može nešto da ti kaže, a meni to ne prija. Ne volim. Ne volim da čujem nečije mišljenje ako ga ne tražim - rekla je Jovana Joksimović.

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