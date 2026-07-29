Porodica iz Beograda koja je tokom letovanja u Hrvatskoj doživela neprijatnost nakon što su fotografije njihovog automobila sa registarskim tablicama počele da kruže društvenim mrežama, vratila se bezbedno u Beograd.

Kako su ispričali, u Srbiju su stigli tokom noći i, uprkos strahu koji su prethodnih dana proživljavali, na putu nisu imali novih neprijatnosti.

- Krenuli smo uveče. Osim nekoliko pogleda u registarske tablice dok smo prolazili kroz trg, nikakvu neprijatnost nismo doživeli i bezbedno smo stigli u Beograd - rekli su oni.

Do Srbije su putovali preko Mostara, gde su prespavali, a zatim nastavili put do Beograda.

Policija znala za slučaj, meštani im pružili podršku

Kako navode, hrvatska policija bila je upoznata sa celim slučajem, ali nisu imali policijsku pratnju niti posebnu zaštitu.

- Policija je bila obaveštena o svemu, ali nismo imali nikakvu konkretnu pomoć. Mnogo su nam pomogli meštani koji su sve vreme bili uz nas i bez razmišljanja nudili pomoć ako bude bilo potrebno - ispričali su.

Menjaju tablice posle svega

Posle neprijatnog iskustva porodica je odlučila da podnese zahtev za promenu registarskih tablica, kako se slična situacija više ne bi ponovila.

Ističu da im nikada nije palo na pamet da bi kombinacija slova i brojeva na tablicama mogla da bude protumačena kao provokacija.

- Često dolazimo u Hrvatsku, i poslovno i privatno. Nikada ranije nismo imali bilo kakvih problema i nismo očekivali da ovako nešto može da se dogodi - naveli su.

Kako kažu, nisu podnosili krivične prijave i najvažnije im je da se sve završilo bez ozbiljnijih posledica.

Fotografije automobila delile su se društvenim mrežama

Porodica je odlučila da ostane anonimna, između ostalog i zato što jedan njen član radi u Hrvatskoj, a planiraju da i ubuduće putuju u tu zemlju.

Prema njihovim rečima, policija ih je obavestila da se fotografije njihovog automobila masovno dele na društvenim mrežama, jer su pojedini korisnici registarske oznake povezali sa ratnim događajima u Vukovaru.

Jedan korisnik Fejsbuka objavio je fotografiju automobila i pozvao druge da otkriju gde je porodica smeštena.

Izvor: Blic