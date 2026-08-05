Kako kaže, Upravnom odboru ne mogu svi da pristupe:
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Profesor Fakulteta političkih nauka i kritičar vlasti Bojan Vranić ocenio je da su blokaderi jednostavno prepisali Statut of strukovnih udruženja
"Sad sam pogledao sam Statut. Statut više liči na statut za neko strukovno udruženje nego za politički pokret. Kao misiju su stavili da je ključna stvar 'posmatranje izbora', znate. To više liči na neku nevladinu organizaciju nego što je za neki pokret koji treba da se takmiči za vlast. I drugi je način učlanjivanja koji je skoro pa suprotan od onog plenumskog načina, dakle koji smo imali da svako ko ima indeks može prisustvovati sednicama. Sad imate jednu drugačiju situaciju - mora neko da vas preporuči, pa i to čak nije baš dovoljno zato što Upravni odbor može da kaže 'ne' i da vas isključi", ukazao je Vranić.
"Mene je to podsetilo na kao avangarda proleterijata ovog Lenjina, gde u stvari imate taj upravni odbor koje je neko misleće telo koje misli tokove revolucije, ali baš zato što je strukovno udruženje, nije ono koje će izneti te ideje socijalizma, nego u stvari će to biti izbori lokalne studenske organizacije i tako dalje. Znači široka decentralizacija, dakle ovi partizani na terenu, što bi se reklo. Al' je to neki copy-paste, meni to liči na nešto što sam već video."
Na pitanje voditelja gde je već video takav Statut, Vranić objašnjava:
"Jeste, ja sam član jednog strukovnog udruženja, Udruženje za političke nauke, mi imamo slično rešenje oko učlanjivanja. Ali dobro, mislim sve je to univerzitetski, tako da..."
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