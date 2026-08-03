Supruga Harisa B. (28), koji je stradao u sukobu sa njenim ocem Mirzom K. (47), prvi put je govorila o kobnoj večeri. Ispričala je da je sve počelo raspravom u kući, nakon koje je došlo do sukoba između njenog supruga i oca ispred porodičnog doma

Anida B., supruga Harisa B. (28), ispričala je detalje tragedije koja se dogodila u sarajevskom naselju Mošćanica, kada je njen otac Mirza K. (47) uhapšen zbog sumnje da je usmrtio njenog supruga.

Prema njenim rečima, sve je počelo u kući, gde su sedeli zajedno sa malim detetom.

-Oko deset sati uveče trebalo je da krenem sa malim detetom i odem negde. Rekla sam da nije problem, ako želi da napustimo kuću, otići ćemo sutra. Međutim, on je odbio i tražio da odmah izađemo - ispričala je Anida B.

Kako tvrdi, u jednom trenutku začulo se naglo kočenje, nakon čega je Haris B. ustao i otišao prema kuhinji.

-Haris je skočio i otišao do kuhinje, uzeo nož i rekao: "Sad ću ti..." Krenula sam za njim. Sreli su se na sredini sokaka. Nije ga izbo odmah, prvo su se borili, a nož je završio na drugoj strani - navela je ona.

Anida B. kaže da je tada unela nož u kuću, ali da nije videla da postoji još jedan.

Prema njenim rečima, sukob se nastavio, a u jednom trenutku došlo je do naguravanja.

-Haris je pogurao malo jače dok sam bila sa bebom, a onda je babo reagovao. Posle toga sam samo videla krv svog supruga - ispričala je Anida B.

Ona je navela i da je njen otac nakon povređivanja pokušavao da pomogne Harisu.

Babo je stavio ruku na ranu, nije je puštao i pričao je sa njim. Kada je policajac prišao i rekao mu da legne odmah na pod, on je rekao da se neće pomeriti dok Hitna pomoć ne dođe. Nije ga puštao i govorio mu je da neće umreti, da ima za šta da se bori - ispričala je Anida B.,a preneo Avaz.

Dodala je da su pokušavali da pomognu Harisu, da se ne pomera i da sačekaju dolazak lekara.

Govoreći o njihovom odnosu, Anida B. je rekla da su imali nesuglasice, ali da su se, prema njenim rečima, uglavnom brzo mirili.

Bilo je situacija da se posvađamo, ali to nije trajalo dugo. Uvek bismo se na kraju izmirili - rekla je ona.

Istraga će utvrditi tačan sled događaja i sve okolnosti sukoba u kojem je život izgubio Haris B. (28), a Mirza K. (47) se tereti za ubistvo.

Izjava Anide B. otvorila je novi pogled na tragediju u Mošćanici, ali ključne odgovore na pitanja šta se tačno dogodilo tokom sukoba daće istraga i sudski postupak.

Avaz