Davor Dabić, koji je prema ranijim policijskim informacijama povezivan sa kriminalnom grupom Darka Eleza, ranjen je večeras u pucnjavi kod kafića „Central“ u Lukavici. Napadač mu je prišao, ispalio više hitaca, a zatim pobegao u nepoznatom pravcu.

Pucnjava se dogodila oko 20.40 časova u Istočnom Sarajevu, a prema prvim informacijama, Dabić je nakon ranjavanja prevezen u Bolnicu „Srbija“ radi ukazivanja lekarske pomoći.

Prema nezvaničnim informacijama, napadač je žrtvi prišao mirno, kao da je poznaje, a zatim iznenada izvadio oružje i zapucao. Nakon toga pobegao je između stambenih zgrada.

Građani koji su se zatekli u blizini čuli su pucnje, a policija je ubrzo blokirala deo naselja i obavila uviđaj.

Prema prvim informacijama, Dabić nije poznavao napadača, a sumnja se da je zadobio povrede u predelu glave.

Dabić je od ranije poznat policiji. Hapšen je u akciji kodnog naziva „Prolom 2“, kada je označen kao deo grupe osumnjičene za trgovinu narkoticima.

Istraga u tom predmetu pokrenuta je nakon razbijanja komunikacija preko aplikacija Sky i Anom, a tužilaštvo i dalje vodi postupke povezane sa tom kriminalnom grupom.

Njegovo ime pominjalo se i tokom suđenja u predmetu „Volan“, kada je navedeno da je navodno, zajedno sa Draganom Obućinom, učestvovao u pucnjavi na Dalibora Vaskovića i njegovog brata.

Ovaj incident dogodio se samo dan nakon nove pucnjave u Istočnom Sarajevu, kada je ranjen Kosta Pandurević, a za taj slučaj se sumnjiči Đorđe Ždrale.

Policija nastavlja istragu i radi na identifikaciji napadača koji je nakon pucnjave uspeo da pobegne. Više detalja biće poznato nakon završetka uviđaja i prikupljanja dokaza.

Avaz