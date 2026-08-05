Zvezda austrijskog rijaliti programa "Forsthaus Rampensau", Manoel Mano Mašinek, tragično je izgubio život u 37. godini u stravičnoj saobraćajnoj nesreći u Italiji.

Život je izgubio tokom snimanja promotivnog video-materijala. Upravljao je plavim modelom automobila marke Porsche iz devedesetih godina kada je, iz još uvek nerazjašnjenih razloga, izgubio kontrolu u jednoj krivini. Automobil je skrenuo s puta, prevrnuo se na strmoj padini i udario u drvo, ostavljajući Mašineka zarobljenog u teško oštećenom vozilu.

Iako je pokrenuta obimna akcija spasavanja u kojoj su učestvovali lekari, vatrogasci i helikopter, strmi i nepristupačni teren izuzetno je otežao spasilačke napore. Spasioci su na kraju uspeli da ga izvuku i odmah započeli reanimaciju, ali 37-godišnji Mašinek je preminuo na licu mesta od zadobijenih teških povreda.

Pored televizijske karijere Mašinek je bio inženjer, model i preduzetnik, a živeo je u švajcarskom kantonu Sent Galen i radio za jednu industrijsku firmu u Lihtenštajnu. Njegova velika strast bili su brzi automobili i moto-sport, o čemu svedoče i česte fotografije sa sportskim vozilima na njegovim društvenim mrežama.

"Slama mi srce"

Nakon potvrde ove strašne tragedije, austrijska televizija ATV izjavila je saučešće porodici, a posebno njegovoj partnerki Mariji Maksimović. Marija se ubrzo oglasila na svom Instagram profilu gde je objavila emotivnu oproštajnu poruku, naglašavajući da je Mano poginuo radeći ono što je voleo najviše na svetu, vozeći automobil:

- Slama mi srce što je upravo ono što je toliko voleo postalo trenutak kada sam morala da se oprostim od njega - navela je ona u oproštajnoj poruci.

U međuvremenu, italijanska policija sprovela je uviđaj, a javno tužilaštvo je naložilo zaplenu tela i vozila radi istrage. Istraga takođe ispituje da li je produkcijska kuća iz Milana, koja je iznajmila Porsche za snimanje, imala sve neophodne dozvole za rad na ovoj ruti.

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