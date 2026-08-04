- Pa, naravno da političke stranke, pre svega, razmišljaju i o svojoj budućnosti, ne samo o ličnoj budućnosti, već i o budućnosti tih političkih partija. Jer, sad je pitanje šta će biti sa Zeleno-levim frontom i Demokratskom strankom ako ne izađu na izbore, oni će podržati studentsku listu. Pa, znate, sad je pitanje: iako je najavljeno da bi eventualna vlada, ako bi je vodili studenti, to jest lista, ukoliko njihova lista osvoji najviše glasova, pa oni formiraju vlast, da će ta vlada biti kratkog veka i da ćemo onda imati neke prave demokratske izbore, pitanje je koliko će stranka opozicije preživeti takav izlazak. Jer, recimo, Zeleno-levi front je stranka koja je tek počela da se nekako afirmiše u javnosti, taman je javnost počela da ih upoznaje, da ih viđa, da ih sluša i tako dalje, a onda oni se, u suštini, takoreći samoukidaju. Demokratska stranka je u problematičnoj situaciji - poručila je.

Novinarka smatra da su ljudi zbunjeni.

- Mislim da ljudi koji su protiv vlasti, da su oni dosta zbunjeni trenutnom situacijom i to je ono što je problem. Jer oni, prvo, ne znaju ko čini taj studentski pokret, ko će biti na toj listi i ko ih vodi. S druge strane, ne znaju ni kako će opozicija nastupiti, šta će biti, kakvi su odnosi između stranaka. Tako da, ta zbunjenost me brine - bila je jasna Biševac.

Biševac je napomenula i da SNS ima disciplinovane glasače.

- Beli listići kod njih nisu mogući, a apstinencija je pod velikim pitanjem zato što oni jednostavno imaju disciplinovane glasače! Mislim, možda se neko usudi da ne glasa, ali to će biti relativno mali broj! - zaključila je novinarka.