On je rekao za RTRS da Ratko Mladić tokom poslednje posete u petak, kada su ga obišli njegovi vojnici, nije bio u stanju ni da govori.
"Ostali parametri i opšte fizičko stanje ostaju izuzetno teški i bez pozitivnih pomaka", istakao je Darko Mladić.
Zdravstveni status bivšeg komandanta Glavnog štaba Vojske Republike Srpske već duže vreme se ocenjuje kao kritičan.
Porodica i pravni tim više puta su upozorili na neadekvatne uslove lečenja u pritvorskoj jedinici u Hagu i ponavljaju zahteve da mu se omogući hitno prebacivanje na adekvatno medicinsko zbrinjavanje.
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