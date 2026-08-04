On je rekao za RTRS da Ratko Mladić tokom poslednje posete u petak, kada su ga obišli njegovi vojnici, nije bio u stanju ni da govori.

"Ostali parametri i opšte fizičko stanje ostaju izuzetno teški i bez pozitivnih pomaka", istakao je Darko Mladić. ​

Zdravstveni status bivšeg komandanta Glavnog štaba Vojske Republike Srpske već duže vreme se ocenjuje kao kritičan.

Porodica i pravni tim više puta su upozorili na neadekvatne uslove lečenja u pritvorskoj jedinici u Hagu i ponavljaju zahteve da mu se omogući hitno prebacivanje na adekvatno medicinsko zbrinjavanje.

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