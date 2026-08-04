OVAN

POSAO: Razmišljate o poslovnim potezima koje ste napravili u prethodnom periodu. Učite na iskustvu. Neke ideje koje su delovalo privlačno na kraju nisu dovele do željenog rezultata.

LJUBAV: Zvanično ste u vezi, ali se tako ne osećate. Nemate nikakvu inicijativu po pitanju uspostavljanja komunikacije i predlaganje susreta jer vam više odgovara da ste sami.

ZDRAVLJE: Puno obaveza koje su odrađene u kraćem vremenskom roku, pritisak, kao i stresne situacije dovele su do toga da se osećate prilično iscrpljeno i da vam treba odmor.

BIK

POSAO: Generalno ste zadovoljni situacijom na poslu. Imate prilično pragmatičan pristup obavezama, tako da su planovi koje osmišljavate realni, ostvarivi i finansijski isplativi.

LJUBAV: Završavate vezu bez završne reči. Komunikacija sa drugom polovinom je prestala. Smatrate da nema šta više da se kaže i da je drugoj strani jasno da je odnos završen.

ZDRAVLJE: Zdravlje je solidno. Jedino mogu da se ponove ili nastave problemi vezani za hormone ili alergije. Tome ste skloni, a tekući period je povoljan za pojavu ovih problema.

BLIZANCI

POSAO: Zainteresovani ste za saradnju sa inostranim saradnicima. Šarmirate ih, nudite rešenja koja mislite da njima odgovaraju. Trudite se svom snagom da uspostavite saradnju.

LJUBAV: Emotivno ste ispunjeni. Što više upoznajete partnera to imate jači utisak da je on prava osoba za vas. Neobičan vam je osećaj emotivno stabilnosti i želite da potraje.

ZDRAVLJE: Glava je prikazana kao najosetljiviji deo tela. Mogući problemi su upravo vezani za ovu oblast. Znači, moguća je temperatura, glavobolja, problemi sa sinusima..

RAK

POSAO: Odličan je dan za uspostavljanje nove poslovne saradnje. Prijatno ste iznenađeni da je vama nepoznata firma ponudila poslovnu saradnju. Imate utisak da ćete se dobro slagati.

LJUBAV: Imate potrebu da budete emotivno ušuškani. Vreme provodite kod kuće, u opuštenoj i intimnoj atmosferi sa voljenom osobom. Ovakvi trenuci su vam značajni.

ZDRAVLJE: Čuvajte se povreda. Do njih može doći sasvim slučajno, čak i kod kuće dok radite neke uobičajene poslove, na primer, kuvate, popravljate nešto i slično.

LAV

POSAO: Potraga za poslom je urodila plodom. Dobijate novu poslovnu ponudu kojom ste oduševljeni. Posao znate pa ste u tom smislu mirni. Mogućnost zarade vas jako privlači.

LJUBAV: U potpunosti ste posvećeni voljenoj osobi. Imate potrebu da joj rečima i delima pokažete koliko vam je stalo do nje i koliko vam znači. Prilično ste galantni.

ZDRAVLJE: Zdravlje vam nije najbolje. Disajni organi su prilično osetljivi, kao i srce. Imunitet vam je opao i potrebno je da pod hitno uradite nešto povodom toga.

DEVICA

POSAO: U fazi ste osmišljavanja novih projekata. Vodite računa o svim sitnicama. Želite da projekat bude savršeno osmiljen i na isti takav način realizovan. Uživate u planiranju.

LJUBAV: Prezadovoljni ste odnosom sa partnerom. Počinjete da razmišljate na temu braka, ali ga ne spominjete partneru. Puštate njega da kada bude spreman kaže šta ima.

ZDRAVLJE: U toku je malo nepovoljniji period za zdravlje koji će trajati narednih nekoliko dana. Osetljivi su nervi, srce i disajni organi. Svi problemi imaju potencijal da se ponove.

VAGA

POSAO: Zadovoljni ste situacijom na poslu. Imate puno obaveza, normalno ga odrađujete, a finansije su redovne. Stabilna poslovno-finansijska situacija vam daje osećaj sigurnosti.

LJUBAV: Nezadovoljni ste vezom. Ono što je veći problem je što ne želite da se angažujete u smeru poboljšanja odnosa. Partner ima identičan stav, tako da odnos stagnira.

ZDRAVLJE: Pričuvajte se infekcija. Mogu biti vezane ili za genitalije ili za grlo. U pitanju su problemi koje ste imali ranije i sada imaju potencijal da se ponave.

ŠKORPIJA

POSAO: Poslovna situacija je i dalje nezadovoljavajuća. Nemate više ideja šta bi novo mogli da uradite da bi rešili stare probleme. Prilično ste frustrirani i atmosfera na poslu je negativna.

LJUBAV: U ovom momentu samo vas ljubav pokreće i pomaže da se osećate dobro. Partner vam pruža emotivnu stabilnost, sigurnost i podršku što vam je u ovom peridu neophodno.

ZDRAVLJE: Oblast zdravlja nije najbolje prikazana. Mogući su problemi vezani za bubrege ili za visok pritisak. U pitanju su problemi koje ste već imali i koji mogu da se ponavljaju.

STRELAC

POSAO: Poslovna situacija je idealna. Posao se odvija kako je planirano, bez ikakvih iznenadnih teškoća Finansije su stabilne. Prilično ste motivisani i jako vredni.

LJUBAV: Nema novih dešavanja na emotivnom polju. Totalno ste nezainteresovani za ovu oblast tako da bukvalno ništa ne radite da se ona promeni. Ne smeta vam status slobodnjaka.

ZDRAVLJE: Nema pokazatelja većih zdravstvenih problema. Potrebno je da povedete računa o alergijama i ako je moguće da ih izbegnete. Sem toga, grlo i genitalije su osetljivi.

JARAC

POSAO: Rekapitulirate poslovnu situaciju i odluke koje ste doneli. Generalno ste zadovoljni postignutim, a greške koje ste napravili doživljavate kao lekciju koju ste sada naučili.

LJUBAV: Oblast ljubavi odavno ne funkcioniše. Priželjkujete da su stvari drugačije, ali vas mrzi da uradite i najmanji korak u cilju promene statusa. Navikli ste se na samoću.

ZDRAVLJE: Situacija nije najbolje prikazana. Izgleda da potencijalni problemi tinjaju i da mogu da se pojave kada najmanje očekujete. Srce i nervi su vam jako osetljivi.

VODOLIJA

POSAO: Fokusirani ste na oblast finansija. Pravite poslovne planove kojima je glavni cilj poboljšanje finansija. Poslovni pregoviri su za sada tajnog tipa, ali neće još dugo biti tajni.

LJUBAV: Osećate se jako dobro u vezi. Niste nikada bili posebno zainteresovani za brak. Sada shvatate funkciju i značaj te institucije. Imate utisak da partner razmišlja u tom smeru.

ZDRAVLJE: Mogući su prolazni problemi vezani za probavu. Postoji mogućnost da pojedete nešto što vam smeta ili što je pokvareno pa da na taj način iznenada dođe do problema.

RIBE

POSAO: Danas zasluženo odmarate. Prošla nedelja je bila naporna i teška. Osećate se iscrpljeno mada više u psihološkom nego u fizičkom smislu. Potreban vam je mir.

LJUBAV: Ukoliko ste slobodni nema novih emotivnih dešavanja. Svesni da je veoma teško naći adekvatnog partnera, pa opušteno maštate o tome kako bi voleli da izgleda nova veza.

ZDRAVLJE: Umor vas je stigao. Previše ste se istrošili i sada plaćate cenu. Posvećujete ceo dan sebi, svojim potrebama, obnavljanju energije. Prija vam da ne mislite o poslu.