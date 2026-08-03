Policija u Kruševcu uhapsila je N.N. (44) nakon što je u automobilu kojim je upravljao pronađeno oko 1,25 kilograma materije za koju se sumnja da je marihuana. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su N.N. (44) iz ovog grada zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Kako je saopšteno iz Policijske uprave u Kruševcu, policijski službenici zaustavili su putnički automobil kojim je upravljao osumnjičeni, nakon čega je usledio detaljan pregled vozila.

Tom prilikom pronađena su dva vakumirana pakovanja u kojima se nalazila zelena biljna materija za koju se sumnja da je marihuana, ukupne težine oko kilogram i 250 grama.

Droga je oduzeta, a protiv osumnjičenog je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva, pokrenut krivični postupak.

N.N. je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužiocu.

Istraga će utvrditi poreklo zaplenjene droge, kao i da li je bila namenjena daljoj prodaji.

Policija nastavlja rad na rasvetljavanju svih okolnosti ovog slučaja, dok će protiv osumnjičenog biti vođen postupak pred nadležnim tužilaštvom.