Pored toga što građanima i privredi Rasinskog okruga donosi savremena bankarska rešenja i još dostupniju uslugu, ALTA banka strategiju održivog razvoja dosledno sprovodi kroz podršku lokalnim zajednicama u kojima posluje.



Otvaranje nove ekspoziture tradicionalno je obeleženo i akcijom u okviru projekta „Za grad koji se voli“, inicijativom koja prati razvoj poslovne mreže ALTA banke i ostavlja trajan i pozitivan trag u gradovima širom Srbije.







Predstavnici ALTA banke posetili su Dom za decu i omladinu „Jefimija“ u Kruševcu. U želji da deci obezbedi udobnije uslove za svakodnevni život i boravak, banka je domu donirala neophodnu opremu – klima-uređaje, televizore i nov nameštaj. Pored praktične podrške u opremanju prostora, posebna pažnja posvećena je stvaranju dragocenih uspomena za najmlađe. Za mališane iz doma organizovan je poseban zabavni program uz predstavu, žonglera, klovna i mađioničara, kao i prigodno posluženje, što je prostor doma nakratko pretvorilo u mesto smeha i magije.



“U svaki novi grad dolazimo sa jasnom namerom da budemo pouzdan partner lokalnoj zajednici. Kruševac nas je dočekao otvorenih ruku, a podrška Domu za decu i omladinu „Jefimija“ naš je način da od prvog dana pokažemo da odgovornost prema zajednici smatramo sastavnim delom poslovanja. Verujemo da se najvrednije veze grade kroz konkretna dela i zato nam je posebno zadovoljstvo što smo imali priliku da podržimo ustanovu koja brine o najmlađima“, poručio je Ranko Kerić predstavnik ALTA banke.

Inicijativa ALTA banke naišla je na iskrenu zahvalnost zaposlenih i korisnika Doma. Za njih ova donacija predstavlja značajnu podršku, ali i potvrdu da u svom gradu imaju novog i pouzdanog partnera.



„ALTA banka je dolaskom u Kruševac unela veliku radost u naš Dom. Zahvalni smo na donaciji koja će doprineti unapređenju uslova boravka dece i olakšati naš svakodnevni rad. Posebno nam znači pažnja koju su predstavnici banke posvetili našim štićenicima. Verujemo da je ovo početak lepe saradnje i radujemo se što smo u našem gradu dobili novog prijatelja“, istakla je Nataša Maksimović, direktorka Doma za decu i omladinu „Jefimija“.



Projekat „Za grad koji se voli“ godinama povezuje poslovni razvoj ALTA banke sa brigom o ljudima, stvarajući trajne veze zasnovane na poverenju, pažnji i solidarnosti.



Novootvorena ekspozitura u Kruševcu građanima i privredi omogućiće pristup savremenim bankarskim uslugama i personalizovanoj podršci, dok će ALTA banka nastaviti da kroz projekte društvene odgovornosti ulaže u razvoj lokalnih zajednica širom Srbije.



Posvećenost klijentima i dostupnost usluga predstavljaju temelje poslovanja ALTA banke. Upravo zato banka ima jedno od najdužih radnih vremena na domaćem bankarskom tržištu. Ekspoziture su otvorene svakog dana od 8 do 20 časova, a vikendom do 17 časova. Klijentima su dodatno na raspolaganju i ekspoziture u tržnim centrima Galerija i Delta City, koje rade u skladu sa radnim vremenom tržnih centara.